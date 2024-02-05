Helena Rojo y su último mensaje antes de morir: las probables señales del cáncer que tenía

Video Helena Rojo no solo llevó en secreto su enfermedad: su matrimonio con Juan Ferrara estuvo lleno de mitos

La muerte de Helena Rojo ha conmocionado al mundo de las telenovelas mexicanas luego de que se confirmara su deceso el pasado sábado 3 de febrero en México.

Aunque la familia de la actriz de 79 años no lo ha hecho oficial, trascendió en medios mexicanos que ella había sido diagnosticada con "cáncer de hígado", según reportó el servicio de noticias N+, que puedes ver aquí en ViX.

Rosy Ocampo, productora de Vencer la Culpa, que actualmente se transmite por Univision de lunes a viernes a las 7P/6C y que fue la última telenovela que hizo en vida Helena Rojo, también aseguró que la reconocida actriz tenía un cáncer "muy avanzado", el cual decidió llevar sin darlo a conocer de manera pública.

"Justamente a la mitad de la telenovela ella se enteró del diagnóstico que tenía de cáncer, que ya era un cáncer muy avanzado", explicó en entrevista con FOROtv la mañana de este domingo 4 de febrero.

Sin embargo, en el último mensaje que la actriz dejó en Instagram antes de morir pareció dar probables pistas de la enfermedad.

Este fue el último mensaje de Helena Rojo

Helena Rojo tenía una cuenta oficial en Instagram, pero era poco activa en ella. La última publicación que hizo antes de morir está fechada el 15 de diciembre de 2022 y la tituló "sean felices", una de las frases que más utilizaba. El mensaje también fue subido ante la cercanía de la Navidad de ese año.

"El propósito es pasarla bien y hacerles a los demás que pasen una noche hermosa, aunque sea una vez al año", dijo en el video.

A algunos fans ha llamado la atención que Helena Rojo apareció en esa conversación con una especie de turbante en la cabeza, lo que ha despertado las sospechas de que desde entonces presuntamente tenía consecuencias en el cabello ante un aparente tratamiento contra el cáncer.

Esta fue la última publicación que hizo Helena Rojo en Instagram antes de morir. Fue en diciembre de 2022 en vísperas de la Navidad de ese año. Imagen Helena Rojo/Instagram



En el video ella aparece leyendo cartas y mensajes de algunos fans. Varios de ellos le mandan felicitaciones y cariñosas palabras.

De hecho, se disculpó con sus seguidores porque no había podido antes dar salida a los mensajes: "Hay veces que la vida se nos complican un poquito", dijo sin ahondar en más detalles sobre lo que acontecía en ella en ese momento.

"Mi cariño total para todas ustedes por siempre estar conmigo, se los agradezco muchísimo y tengamos comprensión. Lamento no haber estado antes", mencionó.

Debido a que la actriz llevó en silencio la enfermedad que tenía, no queda claro si ya la padecía al momento en que colgó ese video.

Helena Rojo y el cáncer que habría enfrentado

Según Rosy Ocampo, Helena Rojo supo del cáncer cuando grababa Vencer la Culpa, disponible también en ViX, Las grabaciones del melodrama iniciaron en abril de 2023.

"Pidió hablar conmigo, finalmente nos reunimos, a la mitad de la producción de la telenovela, y me comentó que necesitaba ausentarse porque el diagnóstico era de un cáncer muy avanzado y que, obviamente, tenía que comenzar con todos los tratamientos y lo que todo esto conlleva, le dije que 'por supuesto'", contó la productora.

La familia de la artista ha guardado silencio sobre este asunto, pero en un comunicado que fue publicado en la cuenta de Instagram de ella mencionaron que Rojo murió "en su casa" y "rodeada de amor".