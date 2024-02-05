Video Helena Rojo no solo llevó en secreto su enfermedad: su matrimonio con Juan Ferrara estuvo lleno de mitos

La muerte de Helena Rojo conmocionó al mundo del espectáculo. La actriz falleció la madrugada del 3 de febrero a los 79 años a consecuencia de un presunto cáncer de hígado.

Aunque su familia no se ha pronunciado sobre su muerte hasta el momento, se sabe que la primera actriz estaba casada con Benjamín Fernández desde 1988 y que fruto de su primer matrimonio se convirtió en madre en tres ocasiones.

¿Quiénes son los hijos de Helena Rojo?

Helena Rojo se casó en 1961 a los 17 años. Fruto de ese primer matrimonio nacieron sus tres hijos: Patricia, Leo y Elena.

“Yo me quedé sola con tres hijos a los 22 años. Tenía madre... Siempre mi madre estuvo ahí para mis niños, para mí”, contó a la periodista Aurora Valle en el programa ‘Confesiones’, en agosto de 2021.

Helena Rojo junto con una de sus hijas y su pareja en la presentación de 'Mundo de Fieras' en 2007. Imagen Mezcalent



“Mi mamá me ayudaba con los muchachos. Yo siempre he dicho que mis hijos y yo crecimos juntos, porque si yo tenía 18 años cuando nació la primera, pues imagínate, hemos ido casi creciendo, malmadurando, lo que tú quieras junto a los hijos”, continuó sin revelar el nombre del padre de sus hijos

¿A qué se dedican los hijos de Helena Rojo?

Los hijos de la actriz de ‘Vencer la Culpa’ (telenovela que actualmente se transmite por Univision) tomaron un rumbo distinto a los de la intérprete.

Patricia, su hija mayor, es dueña de un restaurante ubicado a unos metros del malecón de Cozumel, lugar en el que comenzó a radicar desde hace tiempo, según contó Helena Rojo a la revista ‘TVyNovelas’.

Helena Rojo con una de sus hijas y su pareja en el estreno de 'Las Arpías', en 2009. Imagen Mezcalent



Leo, su segundo hijo, estudió fotografía, mientras que Elena, su descendiente menor estaba dedicada completamente al hogar. Ésta última es mamá del actor Alan Caleb Pardo, quien fue condenado a 6 años de prisión por el delito de tráfico de drogas.

¿Cuántos hijos tuvo Helena Rojo con Juan Ferrara?

Helena Rojo se casó con Juan Ferrara en 1976 y, aunque su matrimonio duró 11 años, no tuvieron hijos en común.