Helena Rojo

Helena Rojo recordó así cuando Yolanda Andrade la hizo llorar: “Me lo provocó ella”

La actriz, quien murió el pasado 3 de febrero tras luchar contra el cáncer de hígado, explicó el motivo por el que Andrade ocasionó que derramara lágrimas.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Por qué Helena Rojo nunca se hizo cirugías estéticas? Reveló por qué prefería la belleza natural

Helena Rojo forjó, previo a su inesperada muerte el pasado 3 de febrero a causa del cáncer de hígado que padecía, un legado en las telenovelas mexicanas.

A lo largo de su trayectoria, ella trabajó al lado de intérpretes como el fallecido Andrés García, Adela Noriega, Juan Ferrara, Victoria Ruffo, César Évora y Sylvia Pasquel, entre otros.

La primera actriz también compartió créditos con Yolanda Andrade, quien, de hecho, fue la culpable de que ella derramara sin parar sus lágrimas durante las grabaciones del proyecto.

Helena Rojo contó por qué Yolanda Andrade la hizo llorar

En febrero de 2021, Helena Rojo estuvo como invitada en el programa ‘Montse & Joe’, presentado por Andrade y Montserrat Oliver.

Ahí, la estrella detalló que en la trama del melodrama ‘Retrato de Familia’ Yolanda interpretó el papel de su hija, con quien no mantenía la mejor relación.

“Qué bonito es tener buenos compañeros y aprender, yo te agradezco a ti, y te lo he dicho siempre…”, dijo la conductora antes de que Rojo le respondiera: “Después de cómo me hiciste llorar”.

La también modelo aclaró que eso ocurrió en el plano profesional, ya que ambas realizaron una escena en la que se desarrollaba una situación triste.

“Está ‘Yoli’ linda así con el oxigeno y muy mal, y yo me pasé el ensayo llorando nada más de verla. Sí, (se) muere (su personaje)”, relató Helena.

“Es que, me lo provocó ella, y yo lloraba, y no podía parar de llorar. (Me creí su actuación) completamente”, añadió al tiempo que veía en una pantalla dicho momento de la novela.

La artista admitió que, aunque alguna persona del ‘staff’ le indicó que no se “desgastara” en la prueba, ella no pudo contenerse: “Hay veces que te toca”.

Yolanda Andrade despidió a Helena Rojo

Tras el fallecimiento de Helena Rojo, ‘Joe’, como la llaman afectuosamente, le dedicó emotivas palabras en un ‘post’ de Instagram el 4 de febrero.

“Gracias, gracias gracias, ‘Helelinda’, por el honor de tu amistad y amor. Siempre supimos lo mucho y lo bonito. Tu ‘Yolinda’”, escribió junto con emojis de corazón rojo y manos al cielo.

Ella acompañó su texto con una fotografía en la que ambas aparecen como ‘Cecilia Mariscal’ y ‘Elvira Preciado’, de ‘Retrato de Familia’.

Yolanda Andrade se despidió de Helena Rojo.
Imagen Yolanda Andrade/Instagram


Además de en dicha producción, ambas estuvieron previamente en ‘Las secretas intenciones’, protagonizada por Yolanda Andrade y Cristian Castro.

