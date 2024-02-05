Helena Rojo murió sin ver a su nieto salir de la cárcel acusado en Perú: esto opinaba de él

Video Helena Rojo no solo llevó en secreto su enfermedad: su matrimonio con Juan Ferrara estuvo lleno de mitos

Helena Rojo murió la madrugada del pasado 3 de febrero a causa de un cáncer de hígado "muy avanzado", según reveló la productora Rosy Ocampo.

La primera actriz, de 79 años, falleció sin poder ver en libertad a su nieto, Alan Kaleb Pardo Maldonado, quien se encuentra encarcelado en una prisión en Lima, Perú.

¿Por qué fue detenido el nieto de Helena Rojo?

El 15 de septiembre de 2019, familiares y amigos recurrieron a redes sociales para hacer público que el nieto de Helena Rojo, Alan Kaleb Pardo, llevaba días desaparecido, por lo que solicitaban apoyo para localizarlo.

Un par de días después, medios como La República informaron que el también actor mexicano, de entonces 26 años, había sido detenido el 13 de septiembre por la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con el reporte, fue arrestado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Callao, "cuando se encontraba en el 'counter' (mostrador) de la aerolínea LATAM, esperando abordar el vuelo que lo llevaría hacia la Ciudad de México".

En el informe se puntualizó que el histrión "tenía cuerpos alojados en el estómago", por lo que lo trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión para que recibiera asistencia médica.

Los doctores le extrajeron 3.7 libras (un kilo 796 gramos) de cocaína, la cual estaba distribuida en 50 paquetes envueltos en preservativos.

A finales del mes, Alan Kaleb Pardo fue sentenciado a pasar 6 años y 8 meses en el penal Piedras Gordas por el delito de tráfico internacional de drogas.

La jueza Liliana Malpartida Valderrama dictó dicho fallo tras reducir 14 meses debido a que él aceptó su culpabilidad en los hechos, pero le ordenó pagar al Estado una reparación civil equivalente a 2 mil 700 dólares.

Se tiene programado que cumpla su actual condena el 12 de mayo de 2026.

¿Qué dijo Helena Rojo sobre lo ocurrido con su nieto?

Ante lo sucedido con su nieto, Helena Rojo dejó claro que no hablaría al respecto en su primera declaración a la prensa mexicana.

" No voy a hablar de eso. Es feo, ¿no? Y yo respeto mucho a las personas, nunca he sido una persona de escándalo", dijo el 20 de enero de 2020 ante el micrófono de 'Venga la alegría'.

"Y lo que menos puedo hacer es echarle tierra a mi familia, aviva un fuego que todavía está doloroso", sentenció visiblemente afectada.

Fue hasta agosto de 2021 cuando la estrella de telenovelas como Vencer la Culpa, que puedes ver aquí en ViX, se sinceró sobre lo que opinaba acerca de él.

"Yo soy esta persona que puede poner un refrigerador y no va a entrar nadie. No hubo eso gracias a Dios, lo único que te puedo decir es que agradezco el respeto", sentenció en una plática con Aurora Valle para el programa 'Confesiones'.