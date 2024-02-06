Helena Rojo se casó con un famoso actor de ‘Rebelde’: ellos fueron los amores de la actriz

Video Helena Rojo no solo llevó en secreto su enfermedad: su matrimonio con Juan Ferrara estuvo lleno de mitos

El pasado 3 de febrero se confirmó la muerte de la primera actriz Helena Rojo a los 79 años de edad víctima de cáncer hepático.

Tras darse a conocer el fallecimiento de la estrella de telenovelas como ‘El privilegio de amar’, la cual puedes ver en ViX, se habló de los tres matrimonios que sostuvo la actriz a lo largo de su vida.

La primera vez que Helena Rojo contrajo nupcias fue cuando tenía tan solo 17 años y aunque son pocos los detalles que se saben de su esposo, durante dicha relación se convirtió en mamá en tres ocasiones.

La actriz procreó a sus tres hijos: Patricia, Leo y Elena, a quienes sacó adelante como madre soltera, pues a los 22 años se divorció.

“Yo me quedé sola con tres hijos a los 22 años… Siempre mi madre estuvo ahí para mis niños y para mí”, reveló en agosto de 2021 a Aurora Valle en ‘Confesiones’.

Helena Rojo y su matrimonio con Juan Ferrara

Años después de su primera separación, Helena Rojo conoció al actor Juan Ferrara, con quien contrajo nupcias en 1976 cuando ella tenía 31 años y él 33.

Su matrimonio, el cual llevaron en completo hermetismo, duró once años durante los cuales también lograron trabajar juntos en teatro.

En 1987, Helena Rojo y el actor de ‘Rebelde’ se separaron, sin dar a conocer los motivos de su separación, desatando rumores de que el fin de su matrimonio no fue en los mejores términos.

A principios del 2000 en entrevista con la periodista Angélica Sánchez Vilchis, Helena Rojo habló al respecto y reveló por qué evitó hablar de su separación con Juan Ferrara en su momento.

“Yo evito hablar de esa relación porque me costó mucho trabajo deshacer la imagen que teníamos de pareja, tuve que reiniciar mi carrera cuando me divorcié. Juan siempre se portó muy bien con mis hijos”, expresó.

Helena Rojo y el hombre que la acompañó hasta su muerte

El tercer esposo y quien se convirtió en su viudo este 2024 fue Benjamín Fernández, el cual no pertenece al medio artístico y con quien se casó un año después de terminar su matrimonio con Ferrara.

Helena Rojo pasó poco más de tres décadas junto a su viudo, con quien protagonizó varias fotografías en alfombras rojas de sus proyectos en cine, teatro y televisión.

Helena Rojo estuvo casada con Benjamín Fernández desde 1988 Imagen Mezcalent



Benjamín Fernández y sus tres hijastros despidieron a la primera actriz este 3 de febrero, fecha en que se confirmó su muerte.