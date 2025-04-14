Hija de Rubby Pérez habla de la novia de su padre: responde a críticas por apoyar su relación

Video La decisión de Rubby Pérez que se convirtió en su sentencia de muerte

Zulinka, hija de Rubby Pérez, respondió tajante a las críticas por apoyar la relación de su padre con una mujer de nombre Leidy, con quien él había iniciado un noviazgo luego de la muerte de su madre, Inés Lizardo, en 2022.

La cantante confesó al periodista Tony Dadrades que su padre, ‘La voz más alta del merengue’, estaba muy enamorado de la dominicana, quien se encontraba “devastada” y muy afectada tras su trágico fallecimiento en el derrumbe de la famosa discoteca Jet Set.

PUBLICIDAD

“(Él estaba muy enamorado) y yo estaba muy feliz… (Ella) es dominicana. Sí (vive en Houston) y es una muchacha que yo le agradezco mucho”, declaró el 12 de abril.

Sin revelar completamente la identidad de la novia de su papá, Zulinka Pérez respondió tajante sobre la razón por la que decidió apoyar la relación, dejando al descubierto que su fallecida madre también estaba contenta con el acercamiento del merenguero y la dominicana.

“Vi en las redes que yo era como sinvergüenza porque cómo si mi mamá tiene 2 años que murió, yo estaba apoyando a mi papá. Nadie sabe lo que mi papá y yo vivimos. Nadie sabe lo que mi familia vivió. Yo sé que mi mamá, cuando mi papá conoció a esa muchacha, estaba feliz”, subrayó.

“¿Sabes por qué? Porque esa chica no le hizo daño a mi mamá y si ella no le hizo daño a mi mamá, yo la amo, así de simple. Mi mamá no me enseñó a odiar, no me enseñó a tener rencor, me decía ‘ayuda. La salvación es individual, ayuda’”, recordó, haciendo énfasis en que la mujer se encontraba “destrozada”.

El “problema” de Rubby Pérez “eran las mujeres”

Durante la conversación, Zulinka también se refirió a las presuntas infidelidades de Rubby Pérez, destacando que “las mujeres” fueron el mayor “problema” del merenguero.

“El único problema que mi papá tenía eran las mujeres… Se dejó llevar tal vez por esto y esto no ayudó a la familia y no ayudó a mi mamá, pero yo digo: papi y mami se entenderán (…) Cada pareja tiene su forma de llevar su situación”, contó.

PUBLICIDAD

Incluso, aseguró que su madre varias veces le pidió que perdonara a la diseñadora Michelle Reynoso, con quien Rubby Pérez procreó a su media hermana Ana Beatriz.

“‘Zulinka, perdona a Michelle. Michelle es una muchacha inmadura. Me ha hecho mucho daño, nos ha hecho mucho daño, pero es su inmadurez y si yo tengo algún día que bañarla, porque ella se enferma, que darle comida, que atenderla, yo lo voy a hacer’ y yo le decía: ‘mami, pero tú estás loca’, y me decía: ‘no, mija, tú lo vas a entender algún día’”, sentenció.

¿Quién es la novia de Rubby Pérez?

El 3 de abril, durante el funeral de Rubby Pérez, Zulinka ventiló que su padre deseaba encontrarse con su novia en Houston por lo que, incluso, había cambiado la fecha de su presentación en el Jet Set.

“Como él tiene a su novia en Houston, que ella está devastada, papi me dijo: ‘yo voy a mover el viaje a Houston’ y yo le pregunté por el show en Jet Set (y dijo): ‘yo mandé a tumbar esa vaina, yo me quiero ir a Houston, quiero estar con Leidy’”, dijo a la periodista Lourdes Stephen.