Famosa modelo publicó intrigante foto antes de que encontraran su cuerpo flotando en el mar

La famosa modelo brasileña Adriana Vieira habría publicado su última fotografía en redes sociales antes de ser encontrada muerta a los 31 años.

El cuerpo de la también ‘influencer’ fue localizado flotando en el mar, en un puerto de Miami, Florida, el pasado 21 de septiembre, de acuerdo con The Sun.

Previo a ser encontrada sin vida, ella acudió a una fiesta a bordo de un yate, que sería propiedad de un rapero, cuya identidad es desconocida aún.

Adriana Vieira se dejó ver antes de fallecer

Luego de que trascendiera la noticia de lo sucedido, el sitio web de O Globo, en Brasil, dio a conocer el que sería el último ‘post’ de Adriana Vieira en Instagram.

Se trata de una imagen que ella subió a su cuenta secundaria de la mencionada red social, denominada ‘Lady rich forever’.

En la postal, colgada la tarde del mismo 21 de septiembre, se puede apreciar a dos mujeres a bordo de una embarcación con el océano de fondo.

Además, en el primer plano aparece una mano sosteniendo frente a la cámara una botella, que el medio específica sería de champán.

Esta sería la última foto de Adriana Vieira, quien habría estado a bordo de un yate. Imagen Lady Rich Forever Adriana Vieira/Instagram

El retrato no está acompañado de ninguna descripción, por lo que no se conocen más datos de la ubicación en la que estaba la nave.

Según The Sun, la última vez que vieron a Vieira fue la noche antes de que hallaran sus restos, cuando fue a nadar al embarcadero.

Mamá de Adriana Vieira exige se descubra qué le pasó a su hija

En entrevista con el programa ‘Américas No Ar’, la madre de Adriana Vieira, Antônia de Lourdes Vieira, exigió que se descubra qué le sucedió a la celebridad de Internet.

“Quiero que se investigue el fallecimiento de mi hija y necesito ayuda para recuperar su cuerpo. No sé cuánto tiempo me queda hasta que la entierren en una fosa común”, declaró.

Los restos de la estrella estaban retenidos para que un médico forense le realizara la autopsia mientras la policía indaga lo ocurrido.

Hijo de Adriana Vieira queda huérfano de madre

Hace dos años, Adriana Vieira se trasladó desde su natal São Paulo a Miami, junto con su entonces esposo, Roberto Tesario, y su hijo, Don.

Poco después, él regresó a Brasil, por lo que ella se quedó a cargo de su pequeño, quien cumplió 6 años recién el 5 de septiembre.

La orgullosa madre compartió en la plataforma digital ese día un video de la celebración que su niño tuvo al lado de personajes como Mickey Mouse y Goofy en un restaurante.

Adriana Vieira celebró por última vez el cumpleaños de su hijo Don. Imagen Adriana Vieira/Instagram

Luego del deceso de Vieira, Don es huérfano de madre. Presuntamente, él estaría bajo el cuidado de una niñera mientras su familia materna llega a Estados Unidos.