Famosa modelo de 31 años es encontrada muerta: descubrieron su cuerpo flotando en el mar

La creadora de contenido de una página de contenido para adultos, Adriana Vieira, fue encontrada sin vida en un puerto de Miami. De acuerdo con los informes, la ‘influencer’ acudió a una fiesta organizada por un rapero, del que se desconoce la identidad, antes de morir.

Video Hallan sin vida a ‘tiktoker’ colombiana en México en misteriosas circunstancias en su apartamento

La famosa modelo brasileña Adriana Vieira, popular por el contenido que compartía en una plataforma de paga, ha muerto a los 31 años.

De acuerdo con The Sun, el cuerpo de la también ‘influencer’ fue encontrado flotando en el mar, en un puerto de Miami, Florida, el pasado 21 de septiembre.

Previo al descubrimiento, se conoce que ella asistió a una fiesta a bordo de un yate, propiedad de un rapero del que no se ha revelado la identidad.

Según el portal, la última vez que vieron a Vieira fue la noche antes de la localizaran sin vida, cuando fue a nadar al embarcadero.

Adriana, nacida en São Paulo, llegó a la llamada ‘Ciudad del sol’ con su esposo, Roberto Tesario, y su hijo, Don, hace dos años. Poco después, se quedó sola criando al pequeño.

El diario puntualiza que el niño, de 6 años, estaría actualmente a cargo de una niñera mientras la familia de la creadora arriba a Estados Unidos para identificar los restos.

Adriana Vieira murió, dejando a su hijo, Don, huérfano de madre.
Adriana Vieira murió, dejando a su hijo, Don, huérfano de madre.
Imagen Adriana Vieira/Instagram

Mamá de Adriana Vieira exige investigación

Antônia de Lourdes Vieira, mamá de Adriana Vieira, se pronunció acerca de lo sucedido a su hija y exigió se averigüe qué le pasó.

“Quiero que se investigue el fallecimiento de mi hija y necesito ayuda para recuperar su cuerpo”, dijo a medios brasileños, reporta el sitio web.

Los restos de la celebridad de redes, conocida con el sobrenombre de ‘Lady rich forever’, están retenidos para que un médico forense le realice la autopsia mientras la policía indaga.

“No sé cuánto tiempo me queda hasta que la entierren en una fosa común”, alertó su progenitora en cuanto al temor que enfrenta.

La última publicación de Adriana Vieira

Adriana Vieira realizó su última publicación en su cuenta principal de Instagram dos días antes de que la hallaran sin vida.

Ella subió a su ‘feed’, el 20 de septiembre, una antigua fotografía de su juventud en la que se le ve al lado de una compañera, Fabiana Komori.

“¡5º grado, mi japa y yo! Siempre me ayudaba con las matemáticas, buena con los números, ¡siempre le copiaba las tareas! […] ¡Grandes recuerdos! ¡Echo de menos, la verdad! ¡Esos amigos del alma!”, anotó en la descripción.

Adriana Vieira hizo una publicación, la última, en Instagram el 20 de septiembre.
Adriana Vieira hizo una publicación, la última, en Instagram el 20 de septiembre.
Imagen Adriana Vieira/Instagram
