¿Quién es el esposo del actor de ‘King of the Hill’ al que él le salvó la vida antes de morir?

Video Muere actor de 'King of the Hill' a manos de "un vecino": salva a su esposo antes de fallecer

Jonathan Joss, actor conocido por ser la voz de ‘John Redcorn’ en la serie de dibujos animados ‘King of the Hill’, fue asesinado la noche del domingo 1 de junio a las afueras de su casa, en Texas.

El Departamento de Policía de San Antonio informó que un vecino del artista, identificado como Sigfredo Ceja Alvarez, fue detenido y acusado del homicidio, de acuerdo con The New York Times.

Tras lo sucedido, el esposo del intérprete, Tristan Kern de Gonzales, compartió en un mensaje de Facebook que, mientras estaban en la propiedad, la cual quemaron en enero, un individuo se les acercó.

“Empezó a gritarnos insultos homofóbicos violentos. Luego sacó una pistola de su regazo y disparó”, aseguró acerca de lo que pasó.

Él añadió que, en cuanto el sujeto los atacó con el arma, su marido lo “empujó fuera de su alcance”: “Me salvó la vida”.

Tristan Kern de Gonzales, esposo de Jonathan Joss, relató qué ocurrió la noche de su asesinato. Imagen Jonathan Joss/Facebook

¿Quién es Tristan Kern de Gonzales, esposo de Jonathan Joss?

Jonathan Joss contrajo matrimonio con Tristan Kern de Gonzales el pasado 14 de febrero, según dio a conocer este último en su propio perfil de la red social.

“Hoy me casé con el amor de mi vida. Brindo por el mejor Día de San Valentín de mi vida. Jonathan Joss, brindo por nuestro futuro juntos”, apuntó para acompañar una fotografía de ambos.

Previamente, el 21 de agosto de 2024, él realizó una publicación en la que lo llamó “pareja”, evidenciando su relación.

El 22 de julio de ese mismo año, Tristan anunció en la plataforma haberse comprometido, aunque no etiquetó o nombró a la estrella de televisión.

Tristan Kern de Gonzales, esposo de Jonathan Joss. Imagen Tristan Kern de Gonzales/Facebook



Por su parte, Joss colgó en su Instagram una ‘selfie’ de los dos el 18 de noviembre y anotó en la descripción: “¡Mi nuevo, amor! ¡Saluden todos a este maravilloso hombre!”.

No obstante, él no brindó más detalles sobre su joven enamorado, como su edad o en qué se desempeñaba laboralmente hablando.

Jonathan Joss presentó en Instagram a su "amor", Tristan Kern de Gonzales. Imagen Jonathan Joss/Instagram



Desde entonces, Joss comenzó a subir videos en los que, junto con Tristan, contaban algunas de sus actividades diarias, como ir al supermercado.

Jonathan Joss mostraba su día a día con Tristan Kern de Gonzales en redes sociales. Imagen Jonathan Joss/Instagram

Esposo de Jonathan Joss pide ayuda

Después del fallecimiento de Jonathan Joss, Tristan Kern de Gonzales emitió un escrito en el que señaló que ha “recibido un par de ofertas para cubrir los gastos” funerarios del histrión.

“Todavía no tengo ningún plan al respecto, pero intentaré mantenerlos informados. No es necesario hacer donaciones”, pormenorizó.

“En lugar de eso, Jonathan y yo preferimos que difundan la injusticia constante que se le ha hecho a él, a nosotros y a nuestros perros. Teníamos tantos planes hermosos para el futuro”, solicitó.

En una misiva anterior, él acusó que la casa de Joss la incendiaron “tras más de dos años de amenazas de personas de la zona” que dijeron que lo harían y que fueron acosados por gente “que no aceptaba” su romance.