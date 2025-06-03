Quitan la vida a actor de ‘King of the Hill’ frente a su casa: su esposo revela qué sucedió

Video Muere actor de 'King of the Hill' a manos de "un vecino": salva a su esposo antes de fallecer

Jonathan Joss, actor conocido popularmente por darle voz a ‘John Redcorn’ en la serie de dibujos animados ‘King of the Hill’, fue asesinado a tiros cerca de su casa en Texas. Tenía 59 años.

El Departamento de Policía de San Antonio informó que un vecino del intérprete, identificado como Sigfredo Ceja Alvarez, de 56 años, fue detenido, señalado como el presunto autor del crimen, reporta The New York Times.

¿Qué le sucedió a Jonathan Joss?

Según las autoridades, uniformados acudieron el domingo 1 de junio a una vivienda en el sur de la ciudad, alrededor de las 19:00 horas (tiempo local) tras recibir una llamada sobre una balacera en curso.

Al llegar al sitio, encontraron a Jonathan Joss herido cerca de la calle, por lo que intentaron salvarle la vida hasta que llegaron los servicios de emergencia, quienes ya sólo declararon el fallecimiento.

Sigfredo Ceja Alvarez fue aprehendido poco después del altercado y acusado de asesinato, puntualizó la dependencia.

El actor Jonathan Joss fue asesinado a los 59 años. Imagen Jonathan Joss/Facebook

Esposo de Jonathan Joss revela qué ocurrió

En un comunicado, difundido por medio del Facebook de Jonathan Joss, su esposo, Tristan Kern de Gonzales, explicó qué la fatídica noche se encontraban en la residencia, que previamente fue incendiada, revisando el correo.

Él detalló que, al arribar, descubrieron “el cráneo” de uno de sus perros y su arnés “colgados a la vista de todos”, lo que les ocasionó a ambos “un grave sufrimiento emocional”.

“Empezamos a gritar y a llorar ante el dolor que nos causó lo que vimos. Mientras hacíamos eso, un individuo se nos acercó. Empezó a gritarnos insultos homofóbicos violentos. Luego sacó una pistola de su regazo y disparó”, afirmó.

Tristan aseveró que ni él ni Jonathan tenían armas, que no estaban “amenazando a nadie” y que, cuando el susodicho los atacó, su marido lo “empujó fuera de su alcance”.

“Me salvó la vida”, aseguró, “fue asesinado por alguien que no podía soportar ver a dos hombres que se amaban. Estaba con él cuando sucumbió. Le dije lo mucho que lo quería”.

En la declaración, manifestó que el domicilio de su pareja lo quemaron “tras más de dos años de amenazas de personas de la zona” que dijeron que lo harían y que fueron acosados por gente “que no aceptaba nuestra relación”, lo que “denunciamos” a las fuerzas del orden, pero “no se hizo nada al respecto”.

The New York Times indica que un portavoz de la policía rebatió la versión de Kern de Gonzales expresando que sus averiguaciones “no han encontrado prueba alguna que indique que el asesinato de Joss estuviera relacionado con su orientación sexual”.