Muertes de 'influencers' Mueren los 'youtubers' Joe Lara y 'La Werita Consentida': lo que se sabe Joe Lara y Ramiro Contreras, dos conocidos creadores de contenido sobre el mundo del espectáculos, perdieron la vida. Estrellas como Ivonne Montero y Paty Navidad lamentaron sus muertes.



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La Werita Consentida y Joe Lara, conocidos creadores de contenido especializados en farándula y análisis de realities, murieron, se reportó la noche del 11 de abril en redes sociales.

Las causas del fallecimiento no han sido reveladas, lo que ha generado especulaciones entre sus miles de seguidores.

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Paty Navidad fue una de las primeras famosas en reaccionar al sorpresivo deceso de los 'youtubers'. La actriz lamentó la noticia a través de Instagram.

"Con profunda tristeza me uno a la pena que embarga a la familia y amigos de La Werita Consentida y Joe Lara. Siempre recordaré con especial gratitud su apoyo, los momentos que compartimos, y el espacio que me brindaron en sus entrevistas. Me quedo con todos esos hermosos recuerdos por siempre en mi alma".

Ivonne Montero también lamentó su muerte a través de un breve video, donde compartió que su representante le informó la "triste noticia".

"No hay las palabras correctas, pero desde aquí quiero enviarles todo mi cariño y mis condolencias a sus familiares y amigos, y a ellos especialmente agradecerles todo su apoyo, fueron una pieza muy importante para que yo lograra ese triunfo en La Casa de los Famosos", y por acompañarla en algunas de sus presentaciones.

Paty Navidad lamenta la muerte de La Werita Consentida y Joe Lara. Imagen Paty Navidad/Instagram

¿Quién era La Werita Consentida?

Su nombre real era Ramiro Contreras, alcanzó popularidad principalmente en YouTube, donde junto a Joe Lara conducía el canal 'Se armó el bochinche con La Werita Consentida', espacio dedicado al análisis, crítica y debate de temas en tendencia.

¿Quién era Joe Lara?