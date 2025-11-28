Paty Navidad se sincera sobre su lucha contra enfermedad crónica incurable: revela “momentos complicados”

Video Paty Navidad rompe en llanto al hablar del 'hate' recibido en su vida

Paty Navidad se sinceró sobre su lucha contra una enfermedad crónica incurable que le fue diagnosticada hace unos años, misma que derivó en un deterioro significativo en su bienestar.

La actriz de telenovelas, como La Fea Más Bella, relató que el duro camino comenzó hace 12 años, cuando recibió un resultado médico que parecía explicar sus constantes cambios de peso.

“Primero me diagnosticaron prolactinoma en la hipófisis hace como 12 años, y yo me sometí al tratamiento como 5 años hasta que desapareció, pero yo pensé que era solo eso”, contó a Despierta América el 28 de noviembre.

Paty Navidad compartió que, aunque lograron estabilizarla con un primer tratamiento, los cambios en su cuerpo continuaban y fue entonces cuando fue diagnosticada con el trastorno de Hashimoto.

“Entonces bajaba, subía, seguía bajando y subiendo, pero eso no era todo, sino que seguía con síntomas raros de cansancio, depresión, ansiedad y muchas otras cosas más fuertes, que ya fue cuando me hice unos estudios, y salí muy mal en todo, como si no estuviera viva. Entonces voy con mi doctor y me dice: ‘Es que estás mal de la tiroides’, entonces ahí ya vino el diagnóstico de tiroides de Hashimoto”, señaló.

La intérprete, de 52 años, relató que el proceso para comprender qué estaba ocurriendo fue largo y desgastante, pues los síntomas se intensificaron hasta volverse inmanejables.

“Era una bomba hormonal que me tenía pues muy mal, no solo por fuera, que era lo que veían la mayoría, que a mí quizá era lo que menos me preocupaba. Y ese fue aproximadamente hace apenas como unos 3 años que empecé mi tratamiento y pues ya me he ido nivelando, no solo en el peso, sino lo más importante, en todos los síntomas y efectos secundarios, porque no es algo tan sencillo”.

Sobre los malestares que presentaba, Paty Navidad compartió que eran: “síntomas desde depresión, ansiedad, ataques de ansiedad terribles, hasta de alucinaciones, hasta delirios de persecución, o sea, cosas muy fuertes que tienen que ver con lo neurológico, porque todas estas cuestiones se derivan del estrés”.

Ante esta situación, Paty Navidad reveló que necesito ayuda especializada, ya que era “una persona diagnosticada con estrés postraumático”.

“Yo soy una persona diagnosticada tres veces con estrés postraumático, por eso estuve yendo a mi neuropsiquiatra mucho tiempo. Él me ayudó, fue cuando se me detectó la prolactinoma, pero pues hacía falta la tiroides de Hashimoto. Entonces, fueron momentos muy complicados para mí, muy difíciles para mí y para mi familia, porque realmente no sabía por qué estaba sucediendo eso. Esto es derivado de estrés y también de radiación”, sentenció, subrayando que, hoy en día, se encuentra más estable de salud.