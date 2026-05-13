Valeria Márquez Muerte de Valeria Márquez: a un año de su asesinato no hay detenidos ni órdenes de aprehensión El Fiscal del Estado de Jalisco aseguró que, a la fecha, no existen personas que deban ser aprehendidas por su posible responsabilidad en el feminicidio de la ‘influencer’ mexicana. La modelo fue agredida a tiros el 13 de mayo de 2025, hecho que fue transmitido ‘en vivo’ por medio de TikTok.



Video Así lucía la tumba de Valeria Márquez a poco de que se cumpla 1 año de su muerte

Este 13 de mayo se cumple un año del asesinato de la ‘influencer’ Valeria Márquez, ocurrido al interior de su salón de belleza y transmitido en directo por medio de TikTok.

Pese a que el feminicidio cobró relevancia mundial y a que la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró, dos días después de que ocurriera el crimen, que las autoridades ya trabajaban para dar con los responsables, a la fecha nadie ha sido arrestado.

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No hay detenidos ni órdenes de aprehensión por el asesinato de Valeria Márquez

Previo al aniversario luctuoso de Valeria Márquez, Salvador González de los Santos, titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, aseguró que no han “dejado de lado” las indagaciones y que hay personal “destinado exclusivamente” para este caso.

“El tema sí nos ha generado mucho trabajo, desde luego. Aquí no les podemos ampliar mucha información por el tipo de evento, lo que ha generado y que, de alguna manera, nos pudiera entorpecer algunas líneas de investigación que tenemos”, dijo en conferencia de prensa el 7 de mayo.

El funcionario reconoció que las averiguaciones al respecto de lo sucedido a la creadora de contenido se les han “complicado”.

“Sí se nos ha complicado un poquito por las circunstancias, por el hecho, pero sí ha habido avances”, explicó sobre el motivo.

Además, indicó que al momento “todavía no” se ha girado alguna orden de aprehensión en contra de ningún posible implicado.

Según Milenio, tampoco han detenido a nadie en relación con el ataque que terminó con la vida de la modelo, quien tenía 23 años.

Oscar Orozco, reportero de Azteca Jalisco, aseveró el 12 de mayo que la estética de Márquez, Blossom The Beauty, ubicada en Zapopan y donde ocurrió la letal agresión, “sigue como un inmueble asegurado” por la policía.

¿Qué le sucedió a Valeria Márquez?

La tarde del 13 de mayo de 2025, Valeria Márquez se encontraba al interior de su negocio de belleza, realizando un ‘live’ mediante la red social.

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Cerca de las 18:00 horas (tiempo local), un individuo, presuntamente haciéndose pasar por un repartidor, ingresó al establecimiento y preguntó por la empresaria.

Luego de que ella se identificara, el hombre le disparó en al menos dos ocasiones, arrebatándole la vida, instante que pudo ser visto, y grabado, por aquellos que presenciaban el ‘en vivo’.