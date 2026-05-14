Valeria Márquez Amiga de Valeria Márquez le dedica sentido mensaje a un año de su asesinato, por el que ella fue señalada Vivian de la Torre usó su cuenta de TikTok para compartir unas palabras, justo en el primer aniversario luctuoso de la modelo. La ‘influencer’ fue señalada como posible cómplice del crimen, acusación que negó tajantemente.

Video Valeria Márquez muerte: ¿Qué fue de su mejor amiga Vivian de la Torre? Esto se sabe

Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez, le dedicó emotivas palabras este 13 de mayo, al cumplirse un año desde que la asesinaran.

La tarde de este miércoles, la ‘influencer’ recurrió a sus Historias en TikTok para compartir un video en el que se puede ver a la fallecida modelo sorprendiéndose al ver un ramo con un girasol.

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Encima de la grabación, escribió: “Odio que este sea un día en el que se te recuerde o forme parte de ti. Siempre te voy a extrañar”.

“Fuiste, y seguirás siendo, mi alma gemela por siempre. Nadie me hará dudar de lo que en vida fue mi Vale bonita. Un abrazo y beso hasta el cielo”, agregó.

Vivian indicó que colocó el clip porque sus “niñas” le piden “que comparta más cositas” sobre Valeria: “Que puedan escucharla un poquito más”.

Ella también ‘posteó’ la captura de pantalla en un ‘live’ en el que Márquez mostraba el arreglo de flores y un oso de peluche que le obsequió: “Un recuerdito bonito de una persona bonita”.

Vivian de la Torre publicó estos mensajes para Valeria Márquez en su aniversario luctuoso. Imagen Vivian de la Torre/TikTok

Valeria Márquez perdió la vida el 13 de mayo de 2025, cuando un hombre ingresó a su salón de belleza, Blossom The Beauty, y le disparó en al menos dos ocasiones.

A la fecha, no hay detenidos ni se han girado órdenes de aprehensión por el homicidio de la empresaria, quien tenía 23 años al momento del crimen.

Vivian de la Torre se deslindó del asesinato de Valeria Márquez

Después de que le arrebataran la vida a Valeria Márquez, Vivian de la Torre fue señalada en redes sociales como posible sospechosa de estar ligada con lo ocurrido.

Lo anterior se debió a que la joven modelo se encontraba realizando una transmisión cuando la asesinaron y, momentos antes, relató que se quedó en el establecimiento porque su amiga se lo había pedido pues le había enviado un regalo y debía recibirlo.

Tras días de señalamientos, a inicios de junio de 2025, Vivian rompió el silencio y se deslindó completamente del delito.

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Aseveró que se encontraba en su casa y que, al igual que muchas personas, vio en directo el instante en el que le dispararon a Valeria. Al principio, ella no entendió lo que había pasado, pero lo supo leyendo los comentarios de la gente.

“Me preocupé muchísimo, le marqué a sus tíos y les dije que creo que le había pasado algo. ‘Márcale a Valeria creo que le pasó algo, creo que la balacearon por lo que estoy leyendo’”, narró en entrevista con el ‘youtuber’ Fabián Pasos.

Vivian relató que, pese a que acudió a local lo más pronto que pudo, cuando arribó las autoridades ya se encontraban ahí y no le permitieron ingresar.

Igualmente, argumentó que si le mandó a Valeria ese día una bebida de Starbucks y un cerdito de peluche fue porque la había visto triste y quería distraerla.

Desde lo sucedido, De la Torre ha continuado con su vida con un perfil más bajo en las plataformas digitales y en algunas ocasiones ha recordado a su amiga.