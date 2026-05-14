Valeria Márquez ¿Ya identificaron al asesino de Valeria Márquez? Así respondieron las autoridades mexicanas Luego de que se cumpliera un año del feminicidio de la ‘influencer’, los responsables de las investigaciones contestaron si ya saben quién es el hombre que entró al salón de belleza y disparó contra la joven.



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A un año del asesinato de la influencer Valeria Márquez, al interior de su salón de belleza en Jalisco, México, mientras realizaba un ‘live’, autoridades dieron a conocer información de los avances en sus investigaciones.

La mañana de este 14 de mayo Salvador González de los Santos, titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, afirmó que las pesquisas han “sido un trabajo bastante intenso”.

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“Hemos tratado de agotar todas las líneas de investigación que se nos abrieron en su momento”, dijo en conferencia con medios de comunicación.

“Desde luego que en estos momentos estas líneas de investigación ya se nos han cerrado un poco algunas, sin descartar ninguna, pero ya tenemos algunas que son las que se nos han consolidado un poquito más”, añadió.

¿Ya identificaron al asesino de Valeria Márquez?

La tarde del martes 13 de mayo de 2025, alrededor de las 18:00 horas (tiempo de México), un sujeto ingresó al establecimiento de Valeria Márquez, Blossom The Beauty, en Zapopan, y preguntó por ella.

Después de que la joven de 23 años confirmara su identidad, el hombre, quien aparentemente se hacía pasar por un repartidor, le disparó en al menos dos ocasiones, causándole la muerte.

Al respecto, una semana más tarde, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reveló que el presunto responsable huyó a bordo de una motocicleta, seguido en un automóvil de un aparente cómplice.

“Toda la información de a dónde huyeron, cómo se desplazaron, se dio por medio del C5. O sea, las cámaras funcionan y funcionan adecuadamente”, declaró a Milenio.

Este jueves, Elizabeth Canales, vicefiscal en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, quien participó en la rueda de prensa, fue cuestionada sobre el criminal.

“La persona que se ve en el video, que desciende de la moto y que agrede a Valeria: ¿ya se tiene identificado? ¿Se sabe si se fue del Estado o tienen alguna información…?”, le preguntó un reportero.

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“Es parte de la investigación que se tiene bajo el sigilo conforme a los protocolos”, respondió tajantemente la servidora.

Autoridades dicen haber realizado más de 45 entrevistas a personas clave del caso

Recalcando en más de una ocasión que no brindarían pormenores de sus averiguaciones en pro de proteger su caso, Elizabeth Canales brindó la “numeraria de datos duros de lo que es la integración” de la carpeta.

Además de puntualizar que, hasta ahora, han ejecutado “más de 100 diligencias”, precisó que realizaron “más de 45 entrevistas” a personas que conocerían los hechos.