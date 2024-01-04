Muere famoso 'youtuber' brasileño en macabro caso: lo hallan sin vida en casa de un amigo

Video Influencer es asesinada por su esposo: su pequeña hija presenció el terrible crimen

Carlos Henrique Medeiros, un famoso 'youtuber' brasileño, murió a los 26 años. Su cuerpo fue localizado días después de que él desapareciera tras celebrar la noche del 24 de diciembre.

El 'influencer' fue visto por última vez por su familia en un espectáculo de fuegos artificiales, realizado en una plaza de la ciudad de Itapecerica da Serra en Nochebuena, de acuerdo con reportes de O Globo y g1.

Entonces, Carlos le dijo a su hermana que acudiría a casa de unos amigos para continuar festejando. Horas después, cuando ella no volvió a saber de él, comenzó a buscarlo.

¿Qué le ocurrió al Carlos Henrique Medeiros?

Luego de días de búsqueda, el sábado 30 de diciembre las autoridades encontraron el cuerpo de Carlos Henrique Medeiros enterrado en una fosa poco profunda en la residencia de los amigos con quienes pasó Navidad.

A petición de la Policía Civil, Renan José y su esposa embarazada, Caroline Mello, fueron detenidos como sospechosos de estar implicados en el fallecimiento del creador de contenido, un caso que ha conmocionado en Brasil.

Luis Faria Hellmeister, jefe de la comisaría y responsable de la investigación, explicó el 3 de enero a O Globo que la noche de los hechos "Renan y Henrique consumían drogas, cocaína" dentro del domicilio.

"La víctima habría ido al baño para tener relaciones sexuales con la hermana de Caroline. Ahí, según su versión, al terminar la relación, Henrique sufrió una repentina enfermedad", relató.

Renan y Caroline afirman que Carlos "había tenido una sobredosis de cocaína y murió", puntualizó el funcionario a g1: "Entonces no supieron qué hacer y decidieron enterrar el cuerpo en el patio trasero".

"Pero sólo el resultado del informe podrá indicar cuál fue la causa de la muerte: si fue accidental debido a las drogas o si fue asesinado", sentenció.

Faria indicó que "si el informe indica que su muerte fue accidental, la pareja será imputada por el delito de ocultación de cadáver. Si se demuestra que fue asesinado, (ellos) serán imputados por asesinato".

La investigación inicial reveló que presuntamente no hubo marcas de violencia, puñaladas o disparos en el cuerpo de Carlos Henrique.

El 'youtuber' Carlos Henrique Medeiros perdió la vida a los 26 años. Imagen Carlos Henrique Medeiros/Instagram

Hermana de ‘youtuber’ no cree que él haya muerto por supuesta sobredosis

Por su parte, Cristiane Aparecida, hermana mayor de Carlos Henrique Medeiros, no cree que él haya fallecido por una supuesta sobredosis de drogas, como aseveran Renan José y Caroline Mello.

"Tanto el hombre como la mujer ya mintieron antes (al) decir que no vieron a mi hermano, pero lo sabían. Tanto es así que lo enterraron en su propio patio trasero", comentó a g1.

"Si mi hermano realmente se sintió tan mal como decían, ¿por qué no llamaron a una ambulancia para que lo socorrieran? Pero no lo hicieron y terminaron enterrándolo y huyendo", añadió.

Acerca del macabro descubrimiento del hecho, ella externó que se dio gracias a que "uno de los residentes" que ayudaba en la búsqueda del 'influencer' "vio un montón de tierra en la casa de esa pareja".