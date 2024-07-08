Muertes de famosos

Muere querida presentadora infantil de televisión: así fue su inesperada partida

La estrella de televisión Yola Polastri, conocida como la ‘Reina de los niños’ en Perú, falleció inesperadamente a los 74 años. Hace cerca de dos meses, ella sufrió un “infarto cerebral’ que le dejó “secuelas”.

Por:Dayana Alvino
Yola Polastri, la presentadora infantil más conocida y querida de Perú, murió a los 74 años el domingo 7 de julio.

La noticia de su deceso fue dada a conocer por medio de la cuenta oficial de la llamada ‘Chica de la tele’ momentos más tarde.

“Les hacemos la invitación a acompañarnos en este momento de tanto dolor”, indicó la familia Polastri Giribaldi en un texto que acompañó la fotografía de la artista.

Yola Polastri murió a los 74 años.
Imagen Yola Polastry/Instagram

A mediados del pasado mes de mayo, la también nombrada ‘Reina de los niños’ sufrió un “infarto cerebral” por lo que fue hospitalizada y, posteriormente, logró salir adelante.

¿De qué murió Yola Polastri?

Tras el fallecimiento de Yola Polastri, su hermano, Augusto, confesó que no esperaba que esto sucediera, pues ella estaba recuperándose de las consecuencias por el accidente cerebrovascular (ACV).

“Estaba descansando, estaba tranquila, ya estaba haciendo sus terapias que le hacían para rehabilitarla”, contó en entrevista con ‘TVPerú Noticias’.

Él igualmente reveló cuál fue la causa del fallecimiento: “Ya estaba comiendo algo y veíamos que iba a salir, pero nos ha ganado el infarto, que ella tenía sus problemas también, en el corazón”.

Recordó que la intérprete de ‘El telefonito’ logró salir de la clínica para regresar a su hogar, donde finalmente pereció sorpresivamente.

“Del ingreso salió, salió al cuarto ahí a descansar, tranquila, y de ahí la hemos llevado a la casa. En la familia estábamos bien, todo tranquilo, pensando que iba a levantar, pero se fue así”, comentó.

Por su parte, Danitza Pavlich, sobrina de Yola y quien cuidaba de ella desde que su salud empezó a deteriorarse, compartió detalles de sus últimos instantes.

“Se fue tranquila, fue un infarto al miocardio, se fue en paz con un suspiro maravilloso”, dijo ante el micrófono del noticiero ‘24 horas’.

“El ACV que tuvo fue muy severo y dejó muchas secuelas, y bueno, esto es lo que pasó ahora”, explicó visiblemente conmocionada.

Yola Polastri falleció a causa de un "infarto al miocardio".
Imagen Yola Polastry/Instagram

Yola Polastri estuvo en terapia intensiva

El 16 de mayo de este año, El Comercio reportó que Yola Polastri se encontraba internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un sanatorio.

“Su estado es delicado, está en UCI. Ha tenido un pequeño derrame, infarto cerebral. Ahorita está en recuperación, sedada y durmiendo”, expuso entonces su hermano Augusto.

“Se le ha subido un poco la presión, tenemos que esperar cinco días para que se desinflame y esperemos buenos resultados”, agregó.

El 20 de junio, por medio de las redes sociales, se dio a conocer que la estrella finalmente había sido dada de alta.

“Aún se encuentra delicada de salud. La familia les agradece el inmenso cariño demostrado en este difícil momento y les pedimos que sigan orando”, puntualizaron.

