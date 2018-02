"Es un milagro viviente": Wanda Seux abandona el hospital tras infarto cerebral

Wanda Seux tiene un ángel de la guarda que no la desampara tras el infarto que sufrió

La exvedette de origen argentino Wanda Seux tiene un ángel de la guarda muy grande. Después de varios días debatiéndose entre la vida y la muerte tras sufrir un infarto cerebral que la mantuvo hospitalizada, la tarde de este viernes 2 de febrero, abandonó la clínica de Xoco, al sur de la Ciudad de México, para seguir rehabilitándose en casa de un familiar, según palabras de Alfredo Cordero, el inseparable amigo que ha estado con ella en este difícil momento.

En exclusiva para Univisión Entretenimiento nos dijo: "Wanda es un milagro vivente, ya se está recuperando después del gran susto que nos llevamos con ella, tan es así su recuperación, que ahorita ya está en casa de un ahijado suyo, que será el encargado de seguir cuidándola ahora".



Wanda Seux tendrá que tomar ciertas terapias para recuperar tanto su capacidad motriz como el uso del lenguaje, el cual, aunque es más fluido ahora, aún no está al cien por ciento: "La próxima semana nos dirán dónde y en qué hospital e institución serán las terapias que requiere nuestra querida Wanda, mientras nos enseñaron algunos ejercicios que nosotros mismos le podemos hacer para que le circule bien la sangre y no se le atrofien los músculos".

La exvedette que triunfó en la década de los años 1970 y 1980 en varios centros nocturnos se encuentra rodeada de amor, ya que tanto amigos cercanos de la también actriz como las amistades que ha cultivado a lo largo de su carrera están al pendiente de ella y sobre todo, apoyándola en cuestiones económicas.



"Ella no tiene familiares cercanos, se habla de que ella tiene una hija en Argentina pero no es así, es una mujer que cuando era niña la adoptó de palabra y por eso le dice "hija", pero ni ella ni nadie se ha comunicado con nosotros, aunque aclaro que son bienvenidos todos aquellos que le den amor a Wanda. Estamos muy agradecidos porque nos han obsequiado cosas super importantes para la recuperación de Wanda, como es un colchón de presión alterna que ayuda a que no se le haga yagas en el cuerpo, así como una cama especial para enfermo", mencionó Alfredo en llamada telefónica.

Se espera que en próximos días también se de a conocer la fecha en que se hará un evento para recabar fondos, porque a consideración de Alfredo: "Esto apenas comienza, si nos apoyan con cosas tanto para ella como para los perritos que viven en su casa se los agradeceríamos muchos, ya que su casa sigue como albergue de animales y se le pagará al señor que les dé de comer y limpie la casa, mientras que Wanda se recupera en otro sitio".



Wanda Seux: la vedette que se niega a ser olvidada Wanda Seux es una de las vedettes más importantes del cine mexicano de los años 70 y que en la actualidad lucha contra el olvido de quienes alguna vez alabaron su belleza y talento. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir La mexicana de origen paraguayo se destacó desde pequeña por su belleza. Ella misma ha confesado que desde los dos años de edad descubrió que amaba el espectáculo. Fue modelo y bailarina de danzas árabes en paises como Brasil, Paraguay y Argentina. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir A México llegó en 1976, gracias al promotor de talentos Hugo López para realizar una gira con el espectáculo que la misma Wanda ya tenía armado al estilo Las Vegas y en donde era acompañada por algunas bailarinas de 'Biuebell Girls' del Lido de París, el famoso cabaret parisino y llegando la estrella del centro nocturno 'Marrakesh', que era propiedad de Televisa. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Debutó en cine en 1978 en la película 'El arracadas', protagonizada por el cantante Vicente Fernández. Además participó en películas como 'Central camionera', 'Entre ficheras anda el diablo' y recientemente 'Paradas continuas'. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir La vedette también ha participado en telenovelas como 'Salón de Belleza', 'Alcanzar una estrella 1 y 2', 'Atrévete a soñar' y 'Hasta que el dinero nos separe'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Wanda confesó en el programa 'El minuto que cambió mi destino' que solo se casó en una ocasión con un hombre de origen árabe, 37 años mayor que ella. El matrimonio de la vedette fue un arreglo entre su padre y su esposo, de acuerdo a una costumbre familiar, terminando en divorcio cinco años después. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pasada su época de gloria, Wanda confesó en el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante, que tuvo que trabajar como empleada doméstica y sufriendo incluso humillaciones de sus jefes. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir En 2015, la vedette fue parte del documental 'Bellas de noche', el cual retrata la vida en la actualidad de diferentes estrellas del cabaret de la década de 1970 como Lyn May, Olga Breeskin, Princesa Yamal y Grace Renant. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En los últimos años la vedette se ha debatido entre la vida y la muerte, pues en 2010 fue diagnosticada con cáncer de mama que afortunadamente fue erradicado de su cuerpo sin necesidad de extirparle los senos. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2016, Wanda Seux fue internada tras haber sufrido un preinfarto y aunque lo superó, estuvo en el hospital por casi una semana. "Gracias a Dios el renacimiento, aunque ustedes me vean acá con un preinfarto, le voy a echar muchas ganas para seguir ayudando a mis semejantes, a mis animales, una oración por Wanda Seux nada más. Gracias, los amo", dijo en un video difundido en sus redes sociales. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Wanda Seux se ha caracterizado por su amor a los perros, tanto, que en la actualidad tiene cerca de 26 perritos a lo que cuales cuida, limpia y alimenta. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir La actriz asegura que el amor por los animales lo tiene desde que tiene uso de razón, a pesar de que cuando era niña un canino la mordió en el abdomen. "Yo prefiero una pata amiga que una mano amiga", dijo en el programa 'El minuto que cambió mi destino'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La última vez que la vedette estuvo en un escenario fue en 2017 en el espectáculo 'Divas de noche', al lado de otras compañeras vedettes de la época, el actor Manuel 'El Loco' Valdez y la periodista Shanik Berman. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir



Alfredo nos compartió que ahora que está bajo los cuidados del ahijado, Wanda empieza a tener más orientación de las cosas: "Ya puede hablar mejor, ya sabe donde está y en la plática ella puede hilar las ideas muy bien, está de buen ánimo y sé que saldrá de esta como siempre lo ha demostrado durante su vida".

