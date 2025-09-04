Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”

Video ‘Influencer’ encontrada sin vida en camioneta junto a su esposo e hijos, ¿quién era?

El creador de contenido Ryan Silveira reveló cómo fueron los últimos momentos de vida de su amigo, el modelo Yago Campos.

Campos y Silveira fueron encontrados inconscientes dentro de la piscina privada de su habitación en un hotel en la playa de Ornos, en Mykonos, Grecia, el 23 de agosto.

Paramédicos que arribaron al lugar declararon a Yago muerto ahí mismo, mientras que a Ryan lo trasladaron a un hospital pues aún presentaba signos vitales.

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de Yago Campos?

A días de haber salido del coma en el que cayó, Ryan Silveira finalmente dio su primera declaración sobre lo que ocurrió el día del fallecimiento de Yago Campos.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, él aseguró estar “un poco traumatizado por todo lo que pasó y por saber que una decisión que tomamos tuvo un final tan trágico y triste”.

En su testimonio, Silveira contó que, alrededor de la 1 de la tarde de aquel sábado, él y Campos llegaron a su recámara en el alojamiento.

Dijo que tenían planes para asistir a la fiesta de un amigo esa misma noche y que, en lo que se iban, decidieron quedarse en el cuarto para “disfrutar” del sitio, donde, indicó, “hicimos” y “usamos cosas ilegales”.

“El último recuerdo que tengo es que estaba acostado en la cama y simplemente me desmayé”, aseveró al respecto.

“En cuanto a Yago, estábamos haciendo una videollamada con mi hermana. Él llamando a un amigo suyo, un novio suyo. Y ahí estábamos divirtiéndonos”, añadió.

Ryan detalló que la siguiente cosa que recuerda es haberse despertado en la clínica de Atenas. Ahí, los médicos le informaron que había estado en coma y, más tarde, se enteró del deceso de Campos.

“Esta tristeza, esta angustia, este horrible sentimiento de perder a alguien tan cercano, como lo fue Yago para mí. Es mi mejor amigo”, externó.

Ante la cámara, Silveira apareció con puntos de sutura en la cara y heridas alrededor de los ojos, y aseveró: “Realmente no sé qué pasó ese día”.

Puntualizó que tanto sus pertenencias como las de Campos fueron retenidas por las autoridades como parte de la investigación que comenzaron para determinar los hechos.

Familia de Yago Campos busca trasladar sus restos

En un comunicado a CNN Brasil, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de Brasil en Atenas, afirmó que está al tanto del caso y que está brindando la asistencia consular correspondiente.

Por su parte, la familia de Yago Campos está buscando recursos económicos para trasladar el cadáver a Brasil, reportó el medio.