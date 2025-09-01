Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia

Video ‘Influencer’ encontrada sin vida en camioneta junto a su esposo e hijos, ¿quién era?

El modelo brasileño Yago Campos fue hallado sin vida mientras se encontraba de viaje en la isla de Mykonos, en Grecia. Tenía 25 años.

De acuerdo con el reporte de CNN Brasil, el también ‘influencer’ y su amigo, Ryan Silveira, estaban hospedados en un hotel de lujo en la playa de Ornos.

¿Qué le sucedió a Yago Campos?

Según el portal de noticias, que cita información del medio griego ProtoThema News, el sábado 23 de agosto un miembro del personal del alojamiento notó que salía agua de la habitación de los creadores de contenido.

Tras ser alertados, personal entró al cuarto y los encontró a ambos inconscientes dentro de la piscina privada.

Los paramédicos que acudieron para atender la emergencia declararon a Yago Campos muerto. A Ryan Silveira lo trasladaron a un hospital, pues todavía presentaba signos vitales.

El fallecimiento del joven lo confirmó la Embajada de Brasil en Atenas. Además, señaló que estaban brindando asistencia consular a su familia.

La dependencia igualmente dio a conocer que la segunda víctima ya salió del coma, aunque todavía está internado en la clínica, reporta el diario g1.

Por su parte, la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Syros ordenó que se le realice a Campos una autopsia para determinar qué ocasionó su deceso.

Las circunstancias que rodean la muerte de Yago Campos

Aunque la investigación sigue su curso, ProtoThema News reporta que durante la inspección del lugar de los hechos, la policía habría encontrado una jeringa usada en el balcón y cuatro pequeños paquetes con polvo blanco.

Entre tanto, Thamyris, hermana de Yago Campos, negó en redes sociales que exista confirmación de que haya sucedido una posible pelea o consumo de drogas por parte de él o Ryan Silveira, cita CNN Brasil.

“Nadie ha visto a Yago, nadie sabe nada sobre la causa de su muerte ni acerca de su estado de salud. Lo único que dijeron es que Ryan tenía algunos moretones en la cara y algunas señales de sangre bajo las uñas”, explicó.

En un ‘post’, ella lo describió como “un ser humano único” y rechazó las especulaciones: “No era un prostituto, ni un drogadicto, como dicen. Era muy trabajador, tenía sueños y corrió detrás de ellos”.