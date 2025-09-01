Muertes de famosos

Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia

El también ‘influencer’ fue localizado inconsciente por personal de limpieza, según reportes. Su hermana, Thamyris, aseguró que “nadie sabe nada sobre la causa” de su fallecimiento.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ‘Influencer’ encontrada sin vida en camioneta junto a su esposo e hijos, ¿quién era?

El modelo brasileño Yago Campos fue hallado sin vida mientras se encontraba de viaje en la isla de Mykonos, en Grecia. Tenía 25 años.

De acuerdo con el reporte de CNN Brasil, el también ‘influencer’ y su amigo, Ryan Silveira, estaban hospedados en un hotel de lujo en la playa de Ornos.

PUBLICIDAD

¿Qué le sucedió a Yago Campos?

Según el portal de noticias, que cita información del medio griego ProtoThema News, el sábado 23 de agosto un miembro del personal del alojamiento notó que salía agua de la habitación de los creadores de contenido.

Más sobre Muertes de famosos

Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"
2 mins

Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"

Univision Famosos
Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento
2 mins

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo
2 mins

Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos
1:00

#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos

Univision Famosos
Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe
1 mins

Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto
0:59

Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto

Univision Famosos
Muere estrella de TikTok a los 28 años: luchaba contra un “cáncer raro y agresivo” en etapa 4
2 mins

Muere estrella de TikTok a los 28 años: luchaba contra un “cáncer raro y agresivo” en etapa 4

Univision Famosos
Amiga de Valeria Márquez señalada como “culpable” de su muerte responde por qué “no pide justicia” 
0:53

Amiga de Valeria Márquez señalada como “culpable” de su muerte responde por qué “no pide justicia” 

Univision Famosos
Exnovio de Verónica Echegui “totalmente desolado” tras muerte de la actriz: "Devastado"
2 mins

Exnovio de Verónica Echegui “totalmente desolado” tras muerte de la actriz: "Devastado"

Univision Famosos

Tras ser alertados, personal entró al cuarto y los encontró a ambos inconscientes dentro de la piscina privada.

Los paramédicos que acudieron para atender la emergencia declararon a Yago Campos muerto. A Ryan Silveira lo trasladaron a un hospital, pues todavía presentaba signos vitales.

El fallecimiento del joven lo confirmó la Embajada de Brasil en Atenas. Además, señaló que estaban brindando asistencia consular a su familia.

La dependencia igualmente dio a conocer que la segunda víctima ya salió del coma, aunque todavía está internado en la clínica, reporta el diario g1.

Por su parte, la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Syros ordenó que se le realice a Campos una autopsia para determinar qué ocasionó su deceso.

Las circunstancias que rodean la muerte de Yago Campos

Aunque la investigación sigue su curso, ProtoThema News reporta que durante la inspección del lugar de los hechos, la policía habría encontrado una jeringa usada en el balcón y cuatro pequeños paquetes con polvo blanco.

Entre tanto, Thamyris, hermana de Yago Campos, negó en redes sociales que exista confirmación de que haya sucedido una posible pelea o consumo de drogas por parte de él o Ryan Silveira, cita CNN Brasil.

PUBLICIDAD

“Nadie ha visto a Yago, nadie sabe nada sobre la causa de su muerte ni acerca de su estado de salud. Lo único que dijeron es que Ryan tenía algunos moretones en la cara y algunas señales de sangre bajo las uñas”, explicó.

En un ‘post’, ella lo describió como “un ser humano único” y rechazó las especulaciones: “No era un prostituto, ni un drogadicto, como dicen. Era muy trabajador, tenía sueños y corrió detrás de ellos”.

Yago Campos, el modelo brasileño, murió a los 25 años.
Yago Campos, el modelo brasileño, murió a los 25 años.
Imagen Yago Campos/Instagram
Relacionados:
Muertes de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD