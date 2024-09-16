Muere Tito Jackson, hermano de Michael Jackson, a los 70 años: "Estamos conmocionados"

Video ¿Qué pasó con los hijos de Michael Jackson? No se han librado de la polémica

Tito Jackson, uno de los hermanos mayores de Michael Jackson y que formaron el querido grupo pop The Jackson 5, murió a los 70 años.

Tito fue el tercero de nueve hijos de la familia Jackson, que incluye también a la superestrella Janet Jackson, parte de una familia de creadores de música cuyas canciones siguen siendo escuchadas hoy en día.

¿De qué murió Tito Jackson?

TJ, Taj y Taryll, hijos de Tito Jackson, fueron quienes confirmaron el deceso del artista: "Con gran pesar anunciamos que nuestro amado padre, y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Tito Jackson, ya no está con nosotros", dijeron en un comunicado publicado en Instagram el domingo 15 de septiembre por la noche.

" Estamos conmocionados, tristes y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar", destacaron, sin revelar mayores detalles sobre la causa del deceso.

Los Jackson 5 incluían a los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael. El grupo familiar, que fue incorporado en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1997, produjo varios éxitos en la década de 1970, incluidos 'ABC', 'I Want You Back' y 'I’ll Be There'.

Tito Jackson llegó a decir que la muerte de su hermano Michael llegó a unir más a la famosa familia. Imagen AP



Los Jackson 5 se convirtieron en uno de los nombres más importantes de la música bajo la dirección de su padre, Joe Jackson, un trabajador siderúrgico y guitarrista que mantenía a su esposa y sus nueve hijos en Gary, Indiana. Cuando las carreras musicales de la familia despegaron, se mudaron a California.

Tito Jackson nació el 15 de octubre de 1953, su nombre de pila era Toriano Adaryll Jackson. Era el miembro menos escuchado del grupo como corista y guitarrista.

Sus hermanos lanzaron carreras en solitario, incluido Michael, quien se convirtió en uno de los artistas más importantes del mundo conocido como 'El Rey del Pop'.

Michael Jackson murió a los 50 años el 25 de junio de 2009.

En declaraciones a The Associated Press en diciembre de 2009, Tito Jackson dijo que la muerte de su hermano menor unió más a la familia.

" Diría que definitivamente nos acercó un paso más el uno al otro. Reconocer el amor que nos tenemos el uno al otro cuando uno de nosotros no está aquí, qué gran pérdida", dijo, y agregó que personalmente nunca "estaría en paz con eso".

"Todavía hay momentos en los que no me lo puedo creer. Así que creo que eso nunca va a desaparecer", dijo.

En 2014, Jackson dijo que él y sus hermanos todavía sentían la ausencia de Michael Jackson en sus conciertos que continuaron con giras internacionales.

Tito Jackson fue el último de los nueve hermanos Jackson en lanzar un proyecto en solitario con su debut de 2016, 'Tito Time'. Lanzó una canción en 2017, 'One Way Street', y le dijo a la AP en 2019 que estaba trabajando en un segundo álbum.