Muere actor de la telenovela ‘Pantanal’ tras trágico incidente: deja a una bebé de un año

Video Famoso cantante y 'tiktoker' transmite en vivo muerte de su papá y hermano: así mostró la tragedia

Thommy Schiavo, actor brasileño que interpretó el personaje de ‘Zoinho’ en la nueva versión de la telenovela ‘Pantanal’, murió trágicamente a los 39 años.

De acuerdo con CNN Brasil, la Policía Civil detalló que la estrella falleció el sábado 20 de julio tras caer, unos cuatro metros de altura, desde el balcón del edificio donde vivía, en la ciudad de Cuiabá.

Las autoridades informaron que, con base en imágenes de cámaras de seguridad, él estaba sentado en el piso de arriba y luego se recostó en el suelo durante unos minutos.

Posteriormente, el intérprete se levantó, pero al hacerlo perdió el equilibrio y su cuerpo se inclinó hacia la barandilla, causando su desplome.

Ante lo ocurrido, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia recibió una llamada. Al llegar al lugar, encontraron al artista tirado en la planta baja, sin heridas externas.

Hasta el momento, no se ha confirmado qué habría provocado la inestabilidad en Schiavo, cuyos restos se enviaron al Instituto Médico Legal local para un examen forense.

Sin embargo, la dependencia puntualizó que testigos contaron que él había estado bebiendo en un bar ubicado cerca del condominio con unos amigos unos momentos antes.

El actor Thommy Schiavo murió tras un accidente. Imagen Thommy Schiavo/Instagram

Thommy Schiavo dedicó su último mensaje a su bebé

Thommy Schiavo está casado con Angra Monaliza, maquillista a quien conoció durante la grabación del melodrama, reporta el portal Metrópoles.

En junio de 2023, la pareja dio la bienvenida a su bebé, Lara, hecho que él anunció por medio de su cuenta de Instagram.

Este 2024, por motivo del primer cumpleaños de la pequeña, el galán de televisión publicó unas emotivas palabras.

“¡Hace un año tuve el mejor regalo de Dios! Gracias Señor por enviarme un ángel, ¡una niña feliz, sonriente, cariñosa, afectuosa y perfecta!”, anotó.

“¡Gracias por elegirme, hija! ¡Haré cualquier cosa por ti! ¡Te amo infinitamente, más allá de la vida y de las galaxias! ¡Gracias a toda mi familia por su amor y apoyo! ¡Los quiero! ¡Gratitud!”, concluyó.

Él acompañó su misiva con un clip que recopila instantes del parto, así como fotografías de la nena de diversos días subsecuentes.

Thommy Schiavo con su esposa, Angra Monaliza, y su hija, Lara. Imagen Thommy Schiavo/Instagram

Despiden a Thommy Schiavo

Luego de conocerse el deceso de Schiavo, colegas y allegados externaron su sentir al respecto en sus respectivas redes sociales.

Caíco De Queiroz, su representante, expresó: “Juntos dibujamos una hermosa carrera y lamentablemente se nos fue temprano. ¡Thommy, tu talento, trabajo y obra serán parte de nuestras historias!”.

Leandro Lima, quien actuó con él en ‘Pantanal’, aseveró estar “aturdido” por la noticia y “tratando de digerirlo todo”.

“Él tenía un corazón enorme, siempre estaba dispuesto a ayudar, le encantaba el campo, los animales y cuidar de la gente”, sentenció.

La hermana del histrión, Thayna, indicó: “Cuánto dolor… Se siente como si me arrancaran el corazón con las manos, siento como si me estuvieran apuñalando dentro del pecho”.