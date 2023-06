"Tuvo una agonía muy fuerte": novio de Talina pedía a Dios que se la llevara porque sufrió mucho

"Cuando estaba tan mala, me tocó a mí toda la noche, fue impresionante que toda la noche no encontraba postura, se sentaba, se acostaba, se daba vuelta, impresionante, yo ya le pedía a Dios que (se la llevara) yo le decía: 'Oye, ¿qué te ha hecho esta mujer caray, o te la llevas o la dejas pero no puede estar así'", contó a los medios.