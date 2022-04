Talina Fernández por fin se deja ver con su novio: la foto la compartió su nieta María Levy

Talina Fernández apareció muy enamorada en una fotografía que compartió en redes sociales su nieta, María Levy. Esta sería la primera vez que la conductora se deja ver con su novio José Manuel Fernández, de 80 años, con quien mantiene una relación sentimental desde hace cuatro meses.

A través de sus historias de Instagram, la primogénita de la fallecida Mariana Levy dejó al descubierto la identidad del galán de su abuela. En una de las fotografías, se le ve a Talina Fernández, de 77 años, dándole un beso en la mejilla a su pareja.

“¿Yo? Muriendo de amor”, escribió la modelo sobre la imagen en la que se le ve conviviendo de manera romántica con su novio.

En otra de las historias se ve a José Manuel apretando el brazo de ‘La dama del buen decir’ y apuntando a la mano con la que sostiene un cigarrillo. En esa fotografía María anotó: “Mi awela estrenando novio”.

María Levy ha sido testigo del romance de su abuela Talina Fernández

María Levy, quien en marzo celebró su cumpleaños número 26 en Reino Unido, ha sido cómplice en la nueva relación de la presentadora. Talina contó que el amor la sorprendió cuando fue a hacer unas compras al supermercado para la cena de fin de año de 2021, en compañía de la hija que Mariana Levy tuvo con Ariel López Padilla. En ese lugar conoció a la sobrina de su ahora novio, quien la presentó con José Manuel.

“Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena y carrito con carrito, una güera divina, que ahora sé que se llama Mónica, me dice: ‘Tengo un tío que quiere contigo’. (Le respondí) ‘¡No me digas! ¿Y cómo se llama?’ José Manuel, ya no digo el apellido, entonces le digo: ‘Pues los invito a tomar un café el lunes’”, contó la conductora en el programa ‘Sale el sol’ el 18 de enero.

¿Quién es José Manuel Fernández, el novio de Talina Fernández?

El 25 de enero, Talina Fernández dio más detalles de su noviazgo, en entrevista con la revista TvNotas. Ahí mencionó que estaba viviendo con gran intensidad su romance y contó que José Manuel Fernández la conquistó con sus “ojitos color verdes”, así como por su caballerosidad y buena conversación.

“José es de mi época, tenemos los mismos recuerdos, el mismo gusto de música, está padrísimo”, mencionó.

En cuanto a quién es el hombre del que se enamoró a primera vista, mencionó que fue viudo, pero se volvió a casar y es divorciado. Además, reveló que actualmente trabaja con uno de sus hijos en una empresa relacionada con el tratamiento de aguas.

También señaló que sus familias están de acuerdo en la relación y que sus hijos y nietos ya conviven con él.

“Todos están muy contentos porque ven que es una persona respetable, y a mí me ven contenta”, agregó.

Respecto a casarse o vivir juntos, dijo que aún no está en sus planes: “así está mejor, cada quien en su casa”.

El tercer matrimonio de Talina Fernández fue con el político Alejandro Carrillo Castro y desde 2015 no había vivido un romance. En septiembre de 2020, durante una visita que hizo al show 'Montse y Joe', admitió que le gustaría tener novio y que echaba de menos que alguien le agarrara la mano, la llevara al cine, le contara historias y le escribiera cartas.