Muertes de famosos

Muere actriz de Grease a los 72 años

La noticia fue confirmada por la publicista de la actriz, Melissa Berthier, quien reveló que Susan Buckner falleció el pasado 2 de mayo “rodeada de sus seres queridos”.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Hija de María Celeste Arrarás acompañó a su padrastro en la ambulancia: intentó "salvarlo"

Susan Buckner murió a los 72 años. La noticia fue confirmada este martes por su publicista, Melissa Berthier, quien detalló que la famosa actriz de ‘Grease’ perdió la vida el pasado 2 de mayo.

A través de un comunicado difundido por el sitio Deadline, la también portavoz de la familia de Susan, indicó que la intérprete de ‘Patty Simcox’ en la famosa cinta de 1978 “murió pacíficamente” y “rodeada de sus seres queridos”.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes de famosos

Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años
1 mins

Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años

Univision Famosos
Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda
1:00

Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda

Univision Famosos
Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”
2 mins

Así fueron los últimos momentos de vida del ‘influencer’ Yago Campos: “Un final trágico y triste”

Univision Famosos
Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda
2 mins

Muere Giorgio Armani a los 91 años: el adiós a una leyenda de la moda

Univision Famosos
Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido
1:00

Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

Univision Famosos
Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden
0:59

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes
0:56

Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Univision Famosos
Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia
2 mins

Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia

Univision Famosos
Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"
2 mins

Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"

Univision Famosos
Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento
2 mins

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos

Samantha Mansfield, hija de la actriz de ‘Grease’, comentó a Deadline: “Extrañaremos para siempre la luz que trajo a cada habitación. Ella era mágica y tuve mucha suerte de poder llamarla mi mejor amiga”.

Según reporta el mismo sitio de noticias, en lugar de flores, la familia ha solicitado donaciones al Jardín Botánico Tropical Fairchild de Miami en honor a Susan Buckner.

¿Quién era Susan Buckner?

Antes de convertirse en ‘Patty Simcox’, una de las amigas animadoras de ‘Sandy’, personaje interpretado por Olivia Newton-John en el clásico de 1978, Susan Buckner fue coronada Miss Washington en 1971.

Susan Buckner falleció el 2 de mayo de 2024.
Susan Buckner falleció el 2 de mayo de 2024.
Imagen Grease videos / Instagram


Además de su actuación en la película, también formó parte del grupo de canto y baile exclusivamente femenino The Golddiggers en ‘The Dean Martin Show’.

A lo largo de su carrera, también apareció en programas de variedades como ‘The Mac Davis Show’, ‘Sonny and Cher’ y ‘The Brady Bunch Variety Hour’.


Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD