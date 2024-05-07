Muere actriz de Grease a los 72 años

Video Hija de María Celeste Arrarás acompañó a su padrastro en la ambulancia: intentó "salvarlo"

Susan Buckner murió a los 72 años. La noticia fue confirmada este martes por su publicista, Melissa Berthier, quien detalló que la famosa actriz de ‘Grease’ perdió la vida el pasado 2 de mayo.

A través de un comunicado difundido por el sitio Deadline, la también portavoz de la familia de Susan, indicó que la intérprete de ‘Patty Simcox’ en la famosa cinta de 1978 “murió pacíficamente” y “rodeada de sus seres queridos”.

Samantha Mansfield, hija de la actriz de ‘Grease’, comentó a Deadline: “Extrañaremos para siempre la luz que trajo a cada habitación. Ella era mágica y tuve mucha suerte de poder llamarla mi mejor amiga”.

Según reporta el mismo sitio de noticias, en lugar de flores, la familia ha solicitado donaciones al Jardín Botánico Tropical Fairchild de Miami en honor a Susan Buckner.

¿Quién era Susan Buckner?

Antes de convertirse en ‘Patty Simcox’, una de las amigas animadoras de ‘Sandy’, personaje interpretado por Olivia Newton-John en el clásico de 1978, Susan Buckner fue coronada Miss Washington en 1971.

Susan Buckner falleció el 2 de mayo de 2024. Imagen Grease videos / Instagram



Además de su actuación en la película, también formó parte del grupo de canto y baile exclusivamente femenino The Golddiggers en ‘The Dean Martin Show’.

A lo largo de su carrera, también apareció en programas de variedades como ‘The Mac Davis Show’, ‘Sonny and Cher’ y ‘The Brady Bunch Variety Hour’.