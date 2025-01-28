Muertes de famosos

Muere famosa 'tiktoker' en tiroteo en centro comercial de California: tenía 17 años

Siyah recibió un impacto de bala mientras estaba a bordo de un vehículo en el estacionamiento de un centro comercial de Los Ángeles.

Univision
Nahsiyah Turner, conocida en TikTok como Siyah, murió a los 17 años el 18 de enero, víctima de un disparo en el pecho durante un incidente en el centro comercial Los Cerritos Center al sur de California.

La policía respondió a una llamada alrededor de las 7:30 p.m. y encontró a Turner inconsciente dentro de un vehículo. A pesar de los esfuerzos por salvarla, fue declarada muerta poco después de llegar al hospital.

La investigación sobre el motivo del tiroteo sigue en curso y las autoridades aún no han revelado más detalles.

"Esta investigación se prolongará durante un tiempo", dijo el teniente Steve DeJong, de la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles, al periódico estudiantil The Griffin Gazette. "En cuanto al contexto y la investigación, no puedo dar más detalles", añadió.

Un trabajador de la zona declaró a la gaceta que no escuchó ningún disparo, sin embargo, vio "conmoción" en un grupo de personas en el estacionamiento que gritaban y corrían. Según narró hubo "una señora desmayada y un automóvil lleno de niños y una niña, todos gritando".

"Era una niña inconsciente en el asiento delantero. No tenía pulso. Una enfermera se acercó y comenzó a hacerle reanimación cardiopulmonar durante unos 10 minutos", dijo al medio.

¿Quién era Siyah?

Nahsiyah Turner, quien acumulaba más de 312,000 seguidores en TikTok y 36,000 en Instagram, era conocida por sus videos de baile y su carismática personalidad.

@s1yahhh._

♬ Carne Asada - Blueface
