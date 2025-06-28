Muere famosa actriz de Bollywood a los 42 años: su esposo la encontró en su hogar

Video ‘Influencer’ Tanner Martin anuncia su propia muerte: dejó listo un video para despedirse

Shefali Jariwala murió el viernes 27 de junio a los 42 años. La modelo y actriz fue encontrada sin vida en su residencia de Andheri por su esposo, el actor Parag Tyagi, durante la madrugada.

Aunque fue trasladada de inmediato al Hospital Multiespecializado Bellevue de Mumbai, fue declarada muerta al llegar.

PUBLICIDAD

Las autoridades han señalado que la causa preliminar de muerte fue un paro cardíaco, pero el informe forense definitivo aún está pendiente.

La policía de Mumbai ha descartado indicios de violencia o circunstancias sospechosas.

Los restos de Shefali Jariwala fueron incinerados la noche del sábado 28 de junio en el crematorio de Oshiwara, en una ceremonia privada a la que asistieron familiares y amigos cercanos.

Le sobreviven sus padres, Satish ji y Sunita ji, su esposo Parag y su hermana Shivani.

Shefali Jariwala murió el viernes 27 de junio a los 42 años. Imagen Shefali Jariwala/Instagram

¿Quién era Shefali Jariwala?

Shefali alcanzó la fama a principios de los 2000 gracias a su participación en el icónico video musical 'Kaanta Laga', que la catapultó como una de las figuras más reconocidas del pop indio.

Posteriormente, participó en la serie 'Amor entre amigos' en 2004, junto a estrellas como Salman Khan y Priyanka Chopra, y en la película 'Hudugaru' de 2011.