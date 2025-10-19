Muertes de famosos

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"

Hay luto en el mundo del nu metal y del rock tras confirmarse la muerte de uno de los más queridos integrantes de la banda Limp Bizkit, quienes así reaccionan a la noticia.

La banda estadounidense Limp Bizkit anunció el fallecimiento de su bajista Sam Rivers, quien murió el sábado 18 de octubre a los 48 años.

La noticia fue compartida a través de una publicación en Instagram, aunque no se especificó la causa de su muerte.

Limp Bizkit reacciona a muerte de su bajista

" Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero. Nuestro latido", escribió el grupo en el pie de foto de Instagram que compartieron y que acompañaba una imagen de Rivers en pleno concierto.

En el emotivo mensaje, la banda destacó el papel fundamental que Rivers desempeñó en su trayectoria musical.

Así confirmó Limp Bizkit la muerte de su bajista Sam Rivers, quien tenía solo 48 años.
"Sam Rivers no era solo nuestro bajista; era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido".

Y añadieron: "Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme".

Los integrantes también recordaron los momentos compartidos con Rivers, resaltando su impacto personal y artístico: " Compartimos tantos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí. Era una persona única en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo".

Sam Rivers junto a Fred Durst, cantante de Limp Biskit, durante el Estéreo Picnic Festival en Bogotá en marzo de 2024.
Imagen Getty Images


El mensaje fue firmado por Fred Durst, John Otto, Wes Borland y DJ Lethal, quien este último también dejó un comentario en la publicación, pidiendo respeto para la familia del músico:

" Estamos en shock. ¡Descansa en paz, hermano! Seguirás viviendo a través de tu música y de las vidas que ayudaste a salvar con tu música, tu trabajo benéfico y tus amistades. Estamos desconsolados. Disfruta cada milisegundo de la vida. No está garantizada".

Rivers fue uno de los fundadores de Limp Bizkit, tras conocer a Fred Durst mientras trabajaban en una tienda. Antes de formar la banda en 1994, ambos compartieron escenario en Malachi Sage.

Limp Bizkit se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes del nu metal a finales de la década de 1990 y principios de los 2000, con temas emblemáticos como 'Behind blue eyes' y 'Take a look around'.

