Muertes de famosos

Muere el cantante Rudy Márquez: revelan sorpresiva enfermedad que le arrebató la vida

El intérprete venezolano perdió la vida mientras estaba internado en un hospital de Colombia. Su mánager compartió qué padecimiento provocó su fallecimiento en tan solo cuestión de días.

Por:Dayana Alvino
El reconocido cantante venezolano Rudy Márquez ha muerto a los 81 años este miércoles 9 de octubre en la ciudad de Medellín, Colombia.

El anuncio de su deceso se dio a conocer mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del llamado ‘Eterno romántico’.

En el mensaje se dio a conocer que el también compositor falleció “tras librar una dura batalla contra el cáncer”.

Por su parte, de acuerdo con el portal El Estímulo, el hermano mayor del artista, Juan Márquez, precisó que él padecía “cáncer de páncreas”.

Según el Diario ABC, el intérprete de ‘No lo puedes negar’ se encontraba hospitalizado en la Clínica Las Américas, donde pereció.

“En todo momento estuvo en compañía de sus familiares más cercanos, quienes lo llenaron de alegría y amor hasta el último momento de su vida”, se lee en el escrito oficial.

Familiares de Rudy Márquez comunicaron su muerte.
Imagen Rudy Márquez/Instagram

Rudy Márquez fue diagnosticado recientemente

Luego de que trascendiera la muerte de Rudy Márquez, su mánager, Santiago David Bedoya, reveló que no esperaban que esto pasara.

“Estamos muy consternados, muy tristes, para nosotros es una noticia que se puede decir que es de ipso facto, no esperábamos, o sea, había muchos planes, proyectos”, indicó en entrevista para ‘Noticias Globovisión’.

El representante se dijo “en ‘shock’” debido a que el cantautor se puso mal rápidamente y “todo se dio en un lapso, digámosle, de ocho días”.

“La primer sintomatología fue como un tipo gastritis, cólico, pero no marcaba ninguna situación relacionada a un cáncer”, relató.

“Luego sucede que se coloca amarillo, pues nos preocupamos bastante, pero nada era un aviso a una situación. No creemos”, agregó.

Él puntualizó que “a tan sólo tres días” después, les dieron a conocer “que es un cáncer terminal”, el cual finalmente provocó su partida.

“Sí, [falleció] por causas naturales, diagnóstico: un tumor que comprometió el páncreas y termina acabando con su vida”, comentó Bedoya.

“No es un cáncer que estaba avisado con un mes de anticipación ni nada, sino que literalmente en unos seis días”, añadió.

Rudy Márquez grabó su despedida

Santiago David Bedoya reveló que Rudy Márquez, tras caer enfermo, “presentía” su fatal destino, por lo que le externó que “quería despedirse de su público”.

Por ello, el baladista grabó unas sentidas palabras, las cuales ya fueron subidas a las redes sociales para acompañar un video en el que aparece caminando por un espacio al aire libre.

“Llegó el momento en el que debo despedirme de ustedes. Quisiera decir a todos, a la humanidad, que he amado tanto y he sido tan amado, que la felicidad que me embarga es simple y llanamente enorme”, enunció.

“Vienen a mi mente cantidad de palabras que pudiera decir para ustedes, pero como mucha gente sabe, lo que yo he amado siempre a los Beatles, les diría: ‘Y en el final, el amor que tú tomas, es igual al amor que tú entregas’”, concluyó.

Rudy Márquez preparó un último mensaje antes de morir.
Imagen Rudy Márquez/Instagram
