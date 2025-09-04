Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años

Video Hija de famosa ‘influencer’ muere tras estar más de un mes hospitalizada: tenía 9 años

Raymond Harper, conocido en redes sociales como Rolling Ray, murió el 3 de septiembre a los 28 años, apenas dos días antes de cumplir 29.

La noticia fue confirmada por Zeus Network, plataforma en la que el 'influencer' participó como estrella y productor de varios programas.

"Se fue demasiado pronto. Descansa en paz gran amigo, el más sincero y real, y estrella de Zeus, Raymond Harper. ¡Tu risa, luz y espíritu amoroso vivirán para siempre! Desde 'Bobby I Love You Purrr' hasta 'The Conversation' fuiste auténtico y sin complejos. De parte de tu familia ZEUS, ¡te amamos, te agradecemos y te extrañaremos siempre!", se lee en el mensaje.

Rolling Ray era conocido por su irreverencia y se autonombró "El Chico Más Famosos en Silla de Ruedas", la cual usaba debido a una parálisis causada por un accidente automovilístico en 2018, cuando fue atropellado mientras caminaba por la calle. Desde entonces, convirtió su discapacidad en una plataforma para visibilizar los desafíos físicos y mentales que enfrentan las personas con movilidad reducida.

Compartió abiertamente sus problemas de salud, incluyendo quemaduras graves tras un incendio en 2021, así como diagnósticos de COVID-19, neumonía y una infección sanguínea en 2024.

Comunicado sobre la muerte del 'influencer' Rolling Ray. Imagen The Zeus Network/Instagram

¿Quién era Rolling Ray?

Rolling Ray se convirtió en una figura público en 2018, año en el que se volvió viral tras aparecer en el programa 'Catfish: Trolls' de MTV. También participó en 'Divorce Court'.

Incursionó en la música al lanzar sencillos como "SnatchedMyWig", "Aw Bye", "YouWantSome" y "BigPurrrr".

Fue coanfitrión y productor ejecutivo del reality 'Bobby I Love You, Purrr', un programa LGBTQ+ de citas en Zeus Network, donde también protagonizó 'The Conversation'.

Su personalidad irreverente, su estilo único y su capacidad para convertir el dolor en humor lo catapultaron a la fama.