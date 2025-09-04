Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años
Rolling Ray, conocido por su irreverencia en redes sociales, murió dos días antes de su cumpleaños.
Raymond Harper, conocido en redes sociales como Rolling Ray, murió el 3 de septiembre a los 28 años, apenas dos días antes de cumplir 29.
La noticia fue confirmada por Zeus Network, plataforma en la que el 'influencer' participó como estrella y productor de varios programas.
"Se fue demasiado pronto. Descansa en paz gran amigo, el más sincero y real, y estrella de Zeus, Raymond Harper. ¡Tu risa, luz y espíritu amoroso vivirán para siempre! Desde 'Bobby I Love You Purrr' hasta 'The Conversation' fuiste auténtico y sin complejos. De parte de tu familia ZEUS, ¡te amamos, te agradecemos y te extrañaremos siempre!", se lee en el mensaje.
Rolling Ray era conocido por su irreverencia y se autonombró "El Chico Más Famosos en Silla de Ruedas", la cual usaba debido a una parálisis causada por un accidente automovilístico en 2018, cuando fue atropellado mientras caminaba por la calle. Desde entonces, convirtió su discapacidad en una plataforma para visibilizar los desafíos físicos y mentales que enfrentan las personas con movilidad reducida.
Compartió abiertamente sus problemas de salud, incluyendo quemaduras graves tras un incendio en 2021, así como diagnósticos de COVID-19, neumonía y una infección sanguínea en 2024.
¿Quién era Rolling Ray?
Rolling Ray se convirtió en una figura público en 2018, año en el que se volvió viral tras aparecer en el programa 'Catfish: Trolls' de MTV. También participó en 'Divorce Court'.
Incursionó en la música al lanzar sencillos como "SnatchedMyWig", "Aw Bye", "YouWantSome" y "BigPurrrr".
Fue coanfitrión y productor ejecutivo del reality 'Bobby I Love You, Purrr', un programa LGBTQ+ de citas en Zeus Network, donde también protagonizó 'The Conversation'.
Su personalidad irreverente, su estilo único y su capacidad para convertir el dolor en humor lo catapultaron a la fama.