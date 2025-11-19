Muertes de 'influencers'

Mikey Rijavec es hallado sin vida en México: el famoso 'influencer' estaba desaparecido

Mikey Rijavec, famoso 'youtuber' especializado en pesca, fue encontrado en una bahía de Baja California Sur. Días antes de su muerte, pidió ayuda tras descomponerse su embarcación.

Univision picture
Por:Univision
Video Muere la bebé recién nacida de famoso beisbolista de los Dodgers: así la despidió

Mikey Rijavec, famoso 'youtuber' conocido por su canal de pesca 'SD Fish and Sips', fue encontrado sin vida el 16 de noviembre, luego de estar varios días desaparecido. El hombre, de 41 años, fue hallado en la Bahía Asunción, en Baja California Sur.

El 11 de noviembre el 'influencer' salió a navegar en su pequeña embarcación Solo Skiff y horas después, lanzó una llamada de auxilio que se cortó abruptamente, pues su motor había fallado. Desde entonces se perdió el contacto.

La Guardia Costera de Estados Unidos y la Marina mexicana, peinaron la zona durante cinco días. Primero hallaron la embarcación volcada, sin motor y sin rastro de Mikey, pero el 16 de noviembre su cuerpo fue hallado cerca de Bahía Tortugas, luego de recibir una llamada que alertaba la "presencia de un cuerpo sin vida".

Los restos del estadounidense fueron trasladados al Servicio Médico Forense donde se le practicó la necropsia, la cual reveló que la causa de muerte fue "asfixia por sumersión", informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de baja California Sur en un comunicado.

Mikey Rijavec fue encontrado sin vida en una bahía de Baja California Sur, México.
Mikey Rijavec fue encontrado sin vida en una bahía de Baja California Sur, México.
Imagen Mikey Rijavec/Instagram

Gregory Rijavec, hermano de Mikey, agradeció a las autoridades el esfuerzo, así como a la gente que los ha apoyado en este complicado momento familiar.

"Gracias a todos. Gracias por buscar, gracias por donar, gracias por orar, gracias por tener esperanza, gracias por apoyar de cualquier manera. Nuestra familia no ha estado sola durante este tiempo, y les estaremos eternamente agradecidos por ello".

Mikey creó una comunidad en su canal de YouTube con la que compartía sus días de pesca, tips y transmitía la emoción de cada captura.

