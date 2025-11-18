Muertes de 'influencers'

Asesinan a ‘influencer’ Gerardo Moya ‘El Jerry’ a los 25 años: lo que se sabe

Gerardo Moya ‘El Jerry’ perdió la vida a los 25 años. La noticia de su asesinato fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El ‘influencer’ tenía 25 años.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere famoso ‘influencer’ de comida latino en “horrible incidente”: fue abatido por la policía

El ‘influencer’ Gerardo Moya ‘El Jerry’ fue asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa, México, a los 25 años, el domingo 16 de noviembre en el sector Tres Ríos.

Más sobre Muertes de 'influencers'

Muere la 'influencer' Xiomara 'La Golda' tras drástica pérdida de peso: lo que se sabe
2 mins

Muere la 'influencer' Xiomara 'La Golda' tras drástica pérdida de peso: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere famoso ‘influencer’ de comida latino en “horrible incidente”: fue abatido por la policía
0:56

Muere famoso ‘influencer’ de comida latino en “horrible incidente”: fue abatido por la policía

Univision Famosos
Michael Duarte, ‘influencer’ latino, tuvo un altercado con la policía que lo llevó a la muerte
2 mins

Michael Duarte, ‘influencer’ latino, tuvo un altercado con la policía que lo llevó a la muerte

Univision Famosos
Muere famoso 'influencer' de comida en trágico accidente durante viaje familiar: deja hija de 6 años
2 mins

Muere famoso 'influencer' de comida en trágico accidente durante viaje familiar: deja hija de 6 años

Univision Famosos
‘Influencer’ pierde la vida al recibir impacto de bala perdida mientras viajaba en taxi
1:00

‘Influencer’ pierde la vida al recibir impacto de bala perdida mientras viajaba en taxi

Univision Famosos
Muere la ‘Barbie humana’ brasileña en extrañas circunstancias: llevaba 27 cirugías estéticas
2 mins

Muere la ‘Barbie humana’ brasileña en extrañas circunstancias: llevaba 27 cirugías estéticas

Univision Famosos
Íker 'El niño millonario' rompe en llanto tras muerte de su mamá y abuela: hace promesa hasta el cielo
1:00

Íker 'El niño millonario' rompe en llanto tras muerte de su mamá y abuela: hace promesa hasta el cielo

Univision Famosos
Encuentran sin vida a 'influencer' de 30 años en su hogar: ya presentaba signos de descomposición
1 mins

Encuentran sin vida a 'influencer' de 30 años en su hogar: ya presentaba signos de descomposición

Univision Famosos
Muere famoso ‘influencer’ a los 28 años a días de haberse casado: “Ya no me queda tiempo”
2 mins

Muere famoso ‘influencer’ a los 28 años a días de haberse casado: “Ya no me queda tiempo”

Univision Famosos
Muere conocida 'influencer' colombiana en extrañas circunstancias: esto es lo que se sabe
2 mins

Muere conocida 'influencer' colombiana en extrañas circunstancias: esto es lo que se sabe

Univision Famosos

La noticia de su asesinato fue confirmada por la titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien reveló que fue la familia del ‘influencer’ la que confirmó su identidad, así como su carrera como generador de contenido digital.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el ‘influencer’ se encontraba acompañado de otra persona cuando hombres armados los interceptaron en su vehículo y abrieron fuego contra ellos.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el asesinato de Gerardo Moya. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio a conocer que las hipótesis del crimen se mantienen abiertas. Asimismo, informó que se integró una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

Equipos de la Policía de Investigación realizan diligencias para esclarecer el doble asesinato. La Fiscalía tampoco ha revelado si el crimen está relacionado con la actividad de Gerardo Moya ‘El Jerry’ como creador de contenido.

Relacionados:
Muertes de 'influencers'FamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La noche eterna del Baby'O
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX