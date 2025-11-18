Asesinan a ‘influencer’ Gerardo Moya ‘El Jerry’ a los 25 años: lo que se sabe
Gerardo Moya ‘El Jerry’ perdió la vida a los 25 años. La noticia de su asesinato fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El ‘influencer’ tenía 25 años.
El ‘influencer’ Gerardo Moya ‘El Jerry’ fue asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa, México, a los 25 años, el domingo 16 de noviembre en el sector Tres Ríos.
La noticia de su asesinato fue confirmada por la titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien reveló que fue la familia del ‘influencer’ la que confirmó su identidad, así como su carrera como generador de contenido digital.
De acuerdo con los reportes de las autoridades, el ‘influencer’ se encontraba acompañado de otra persona cuando hombres armados los interceptaron en su vehículo y abrieron fuego contra ellos.
Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el asesinato de Gerardo Moya. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio a conocer que las hipótesis del crimen se mantienen abiertas. Asimismo, informó que se integró una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.
Equipos de la Policía de Investigación realizan diligencias para esclarecer el doble asesinato. La Fiscalía tampoco ha revelado si el crimen está relacionado con la actividad de Gerardo Moya ‘El Jerry’ como creador de contenido.