Muere la 'influencer' Xiomara 'La Golda' tras drástica pérdida de peso: lo que se sabe

La 'influencer' puertorriqueña, Xiomara 'La Golda', falleció a los 38 años de manera inesperada. La familia puso un alto a las especulaciones sobre su muerte.

Xiomara Calderón Santiago, conocida como 'La Golda', murió el 15 de noviembre a los 38 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Jorge Pabón 'El Molusco', quien la describió como "una piedra angular de nuestro equipo" y confesó que aún intentan comprender lo sucedido.

"Hoy es un día muy triste para todos en Molusco LLC, ante el repentino fallecimiento de nuestra querida Xiomara. El vacío que deja en sus familiares y allegados va más allá de lo que les puedo explicar y aún estamos tratando de comprender lo sucedido", escribió en una publicación de Instagram.

¿De qué murió Xiomara 'La Golda'?

Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre la causa de su muerte. Sin embargo, medios puertorriqueños han señalado que podría estar relacionada con complicaciones derivadas de una cirugía estética que se habría hecho en Miami.

Waleska Morales, quien se identificó como una familiar de la 'influencer', pidió el 17 de noviembre que pararan las especulaciones, pues la familia todavía no sabía cuál fue la verdadera causa de muerte.

"Nosotros como familia ni siquiera tenemos el conocimiento oficial de qué fue lo que sucedió con Xiomara, como para que estén especulando que si fue la bariátrica, que si fue esta operación. No se puede estar hablando de lo que no se conoce", dijo en Instagram.

¿Quién era Xiomara 'La Golda'?

Xiomara Calderón Santiago fue una creadora de contenido, bailarina, cantante y modelo plus que se convirtió en una figura querida dentro del entretenimiento digital puertorriqueño.

Comenzó detrás de cámaras en 'Molusco TV', pero gracias a su carisma, talento para el baile y su risa contagiosa pasó a ser parte de las conductoras invitadas en el show.

A principios de 2024, Xiomara comenzó un proceso de pérdida de peso al someterse a una cirugía bariátrica, con el respaldo económico de 'Molusco', impulsada por su convicción de "durar 100 años".

Su apodo 'La Golda' no hacía referencia a su sobrepeso, sino a su deseo de convertirse en "oro": "De la grasa al oro", solía decir con humor.

Muertes de 'influencers'Xiomara 'La Negra'Muertes de famososPuerto RicoCelebridadesFamososLatin GRAMMY

