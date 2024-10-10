Muere reguetonero ‘El Taiger’ luego de días hospitalizado tras recibir disparo en la cabeza

Video Familia de ‘El Taiger’ reacciona a muerte del cantante tras ser víctima de un crimen “sin sentido”

El reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, mejor conocido como ‘El Taiger’, ha muerto a días de que fuera baleado.

La familia del artista dio a conocer la noticia del fallecimiento por medio de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Lamentablemente esta tarde, ‘El Taiger’ fue declarado muerto y ahora se ha reunido con su madre en el cielo”, se lee en el aviso.

¿Qué le sucedió a ‘El Taiger’?

La mañana del pasado viernes 4 de octubre, paramédicos encontraron a ‘El Taiger’ al interior de una camioneta con un disparo en la cabeza, esto en Miami, Florida.

“Fue víctima de un crimen violento sin sentido”, recriminaron sus seres queridos en su escrito.

Al intérprete lo trasladaron de inmediato al Jackson Memorial Hospital, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias.

“Desde el momento de su llegada, un equipo de médicos trabajó incansablemente para brindarle a José el más alto nivel de atención”, afirmaron en el texto.

'El Taiger' murió este jueves 10 de octubre. Imagen El Taiger/Instagram

Familia de ‘El Taiger’ hace petición tras su deceso

En medio de su luto, los parientes de José Manuel Carbajal realizaron una solicitud a sus admiradores, quienes estuvieron al pendiente de su estado de salud.

“Animamos a los fanáticos a honrar su memoria celebrando la alegría que trajo a tantos. Suban el volumen de su música, bailen y celebren su vida”, externaron.

“‘El Taiger’ fue el sentimiento del pueblo, y ahora debemos mantener ese sentimiento vivo a través de su música y su legado”, sumaron.

Policía busca a hombre relacionado con el crimen

El pasado 7 de octubre, el jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, reveló que ya buscaban a un hombre, identificado como Damien Valdez-Galloso, para interrogarlo sobre lo sucedido a ‘El Taiger’.

“Definitivamente sabemos que tiene información que necesitamos en relación con la averiguación en curso”, dijo, según NBC.

“No estamos seguros de si hay otros individuos vinculados con la investigación que puedan estar por ahí, pero por ahora necesitamos hablar con este caballero”, señaló.

El funcionario descartó que el cantante haya atentado contra sí mismo y recalcó que se trata de un delito, por lo que continuarían sus indagaciones.