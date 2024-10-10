Muertes de famosos

Muere reguetonero ‘El Taiger’ luego de días hospitalizado tras recibir disparo en la cabeza

Su familia dio a conocer la noticia. Ellos aseguraron que el artista “fue víctima de un crimen violento sin sentido”.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Familia de ‘El Taiger’ reacciona a muerte del cantante tras ser víctima de un crimen “sin sentido”

El reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, mejor conocido como ‘El Taiger’, ha muerto a días de que fuera baleado.

La familia del artista dio a conocer la noticia del fallecimiento por medio de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

PUBLICIDAD

“Lamentablemente esta tarde, ‘El Taiger’ fue declarado muerto y ahora se ha reunido con su madre en el cielo”, se lee en el aviso.

¿Qué le sucedió a ‘El Taiger’?

La mañana del pasado viernes 4 de octubre, paramédicos encontraron a ‘El Taiger’ al interior de una camioneta con un disparo en la cabeza, esto en Miami, Florida.

Más sobre Muertes de famosos

Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México
1 mins

Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México

Univision Famosos
Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown
2 mins

Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

Univision Famosos
Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen
2 mins

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra
1:00

Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra

Univision Famosos
Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años
1 mins

Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años

Univision Famosos
Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”
1:00

Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”

Univision Famosos
Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe
0:59

Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe

Univision Famosos
¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio
2 mins

¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio

Univision Famosos
Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida
2 mins

Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida

Univision Famosos
Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido
2 mins

Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido

Univision Famosos

“Fue víctima de un crimen violento sin sentido”, recriminaron sus seres queridos en su escrito.

Al intérprete lo trasladaron de inmediato al Jackson Memorial Hospital, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias.

“Desde el momento de su llegada, un equipo de médicos trabajó incansablemente para brindarle a José el más alto nivel de atención”, afirmaron en el texto.

'El Taiger' murió este jueves 10 de octubre.
'El Taiger' murió este jueves 10 de octubre.
Imagen El Taiger/Instagram

Familia de ‘El Taiger’ hace petición tras su deceso

En medio de su luto, los parientes de José Manuel Carbajal realizaron una solicitud a sus admiradores, quienes estuvieron al pendiente de su estado de salud.

“Animamos a los fanáticos a honrar su memoria celebrando la alegría que trajo a tantos. Suban el volumen de su música, bailen y celebren su vida”, externaron.

“‘El Taiger’ fue el sentimiento del pueblo, y ahora debemos mantener ese sentimiento vivo a través de su música y su legado”, sumaron.

Policía busca a hombre relacionado con el crimen

El pasado 7 de octubre, el jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, reveló que ya buscaban a un hombre, identificado como Damien Valdez-Galloso, para interrogarlo sobre lo sucedido a ‘El Taiger’.

PUBLICIDAD

“Definitivamente sabemos que tiene información que necesitamos en relación con la averiguación en curso”, dijo, según NBC.

“No estamos seguros de si hay otros individuos vinculados con la investigación que puedan estar por ahí, pero por ahora necesitamos hablar con este caballero”, señaló.

El funcionario descartó que el cantante haya atentado contra sí mismo y recalcó que se trata de un delito, por lo que continuarían sus indagaciones.

Relacionados:
Muertes de famososEl TaigerReggaetonCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX