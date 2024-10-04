Famosos

Reguetonero ‘El Taiger’ lucha por su vida luego de recibir un disparo en la cabeza

El cantante recibió atención luego de que la policía de Miami recibiera una llamada en la que reportaron que se encontraba herido al interior de un automóvil.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
El reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, mejor conocido como ‘El Taiger’, lucha por su vida en un hospital de Miami, Florida, tras recibir un disparo en la cabeza.

La policía local dijo, de acuerdo con Miami Herald, que la mañana del jueves 3 de octubre acudieron al área de Northwest Ninth Avenue y 17th Street luego de recibir una llamada.

En el aviso, se indicó que había un hombre inconsciente dentro de un automóvil, así que los socorristas se dirigieron al lugar.

Los paramédicos encontraron a la víctima con una herida de bala, por lo que la trasladaron al Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial Health.

CBS Miami confirmó que se trata del famoso cantante, quien actualmente se encuentra en estado crítico debido al impacto.

El medio puntualizó que amigos de Carbajal se reunieron afuera de la clínica para demostrarle su apoyo y esperar novedades sobre su recuperación.

‘El Taiger’ se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza.
Imagen El Taiger/Instagram

Autoridades investigan qué le pasó a ‘El Taiger’

Este viernes 4 de octubre, el jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, ofreció las primeras declaraciones acerca de la investigación que están realizando por lo ocurrido a ‘El Taiger’.

El funcionario explicó que los detectives están trabajando arduamente para reunir evidencia y que por ahora están estableciendo a los sospechosos.

Igualmente puntualizó que conocen quién es el dueño de la camioneta en la que se halló al intérprete de ‘Marca mandarina’, pero no están listos para identificarlo por ahora.

Aunque hay algunas circunstancias y detalles del percance que ya conocen, Morales aclaró que no están dispuestos a divulgarlos para no exponer la integridad de las averiguaciones.

“Si determinamos que el caso es de naturaleza criminal, entonces no queremos arriesgar nuestra capacidad para procesar a los responsables, llevarlos ante la justicia”, mencionó.

“Confiamos en llegar al fondo del asunto y resolver este incidente. Es un hecho trágico que ha conmocionado a nuestra comunidad local”, sentenció.

Morales precisó que la condición del exponente de la música es delicada después de haber sido sometido a una cirugía.

Famosos reaccionan ante lo sucedido a ‘El Taiger’

Ante el presunto ataque a José Manuel Carbajal, celebridades han reaccionado mediante las redes sociales externando sus plegarias por él.

“Solo le pido a Dios que salgas de cualquier cosa que haya pasado y nos volvamos a ver y me sonrías, así como la última vez que te vi y me abraces así, mi hermano”, anotó Jacob Forever.

El presentador Enrique Santos apuntó en Instagram: “Enviamos nuestras más sinceras oraciones y fuerzas a ‘El Taiger’ […] nos unimos en esperanza por su pronta recuperación”.

Relacionados:
FamososSalud

