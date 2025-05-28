Muere “prematuramente” protagonista de la película ‘Tsotsi’ a los 40 años: revelan causa de fallecimiento

Video Gene Hackman falleció una semana después que su esposa: ella murió de raro virus

Presley Chweneyagae, quien saltó a la fama internacional por ser el protagonista de la película ganadora del Oscar, ‘Tsotsi’, murió a los 40 años.

“Con profunda tristeza confirmamos el prematuro fallecimiento de uno de los actores más talentosos y queridos de Sudáfrica”, anunció este martes la agencia MLA, que lo representaba, en un comunicado.

“Su pasión por empoderar a la próxima generación de artistas seguirá siendo parte integral de su legado”, expresaron igualmente.

¿De qué murió Presley Chweneyagae?

Por su parte, Mzwakhe Sigudla, portavoz de la familia de Presley Chweneyagae, dio a conocer la causa del deceso del también escritor.

“Queremos dejar claro que, por lo que a nosotros respecta, se trató de una muerte natural. Tuvo una complicación relacionada con la respiración”, dijo, de acuerdo con TimesLive.

“Se llamó a los paramédicos para que acudieran al lugar y lo atendieran, pero, por desgracia, él no pudo sobrevivir y no sabemos nada más que eso”, explicó, según SABC News.

Tras conocerse lo sucedido, en la cuenta oficial de X (antes Twitter) del gobierno de Sudáfrica se publicó un sentido mensaje.

“La nación llora la pérdida de un narrador dotado cuyo talento iluminó nuestras pantallas y nuestros corazones”, indicaron.

¿Quién era Presley Chweneyagae?

Presley Chweneyagae nació el 19 de octubre de 1984 en Mafikeng, Sudáfrica. Se inició en la actuación desde muy joven, tomando clases a los 10 años.

El papel que lo lanzó a la fama mundial llegó con ‘Tsotsi’, de 2005, en la que encarnó a ‘David’, un delincuente que cambia de actitud tras encontrarse a un bebé.

Además de los largometrajes, él obtuvo éxito en la televisión de su país, por ejemplo, gracias a la telenovela ‘The River’, donde dio vida a ‘Thuso Mokoena’.