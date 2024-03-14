'Kilos mortales': 10 cosas sobre perder peso y la manga gástrica que aprendimos en la serie

Video Mujeres se quejan de que no les queda la ropa porque las tallas son irreales: ¿es culpa de la moda?

Desde el 2012, uno de los realities más exitosos de Estados Unidos ha sido, sin duda, 'Kilos mortales', el cual retrata a varios pacientes con obesidad mórbida buscando una mejor vida, a través de la cirugía y los cambios de hábitos.

¿Qué es 'Kilos mortales'?

Llamada originalmente 'My 600-lb life', esta serie fue emitida originalmente por la cadena TLC y cada episodio documenta, durante un año (en las últimas temporadas seis meses), la vida de las personas con obesidad mórbida, que generalmente comienzan el episodio con un peso de al menos 600 libras (272.2 kilos, aproximadamente), y quieren bajar de peso hacia un nivel saludable.

Los pacientes son atendidos en Houston, Texas por el cirujano iraní-estadounidense Younan Nowzaradan.

¿Por qué querer bajar de peso?

Las principales razones por las que los pacientes de 'Kilos mortales' quieren bajar de peso son: para tener un mejor estilo de vida, por salud (ya que no quieren morir jóvenes), para vivir una vida 'normal', convivir con sus hijos (jugar con ellos, llevarlos al parque y divertirse) y mejorar su autoestima (no se sienten la persona que ven ante el espejo).

Algunos se ponen metas pequeñas y van consiguiéndolas poco a poco hasta lograr llegar a su objetivo.

10 cosas sobre perder peso y la manga gástrica que aprendimos en 'Kilos mortales'

1. Todos los pacientes comen comida rápida

Al inicio de cada uno de los episodios nos damos cuenta de que todos los pacientes con obesidad mórbida, sin excepción, tienen una dieta basada en comida rápida y refresco. El abandonar este tipo de alimentación siempre es el primer paso para mejorar, sin embargo, muchos de ellos reinciden.

2. Hay que bajar de peso antes de la cirugía

Algunos de los pacientes acuden con el Dr. Nowzaradan pensando que todo el cambio lo hará la cirugía y ésta los hará bajar de peso por sí sola, sin embargo no es así.

El primer paso para el doctor es darse cuenta de que las personas podrán cambiar sus hábitos no saludables, ya que si siguen con su mismo ritmo de vida, no servirá de nada la cirugía.

En muchos de los casos, los pacientes deben bajar de peso antes de someterse a un bypass gástrico o una gastrectomía de manga, por lo que el doctor les prescribe una estricta dieta (regularmente de mil 200 calorías), además de algo de movimiento o ejercicio.

3. Muchos de los pacientes sufren otros padecimientos a causa de la obesidad

Recurrentemente, los pacientes sufren algún linfedema (inflamación de los tejidos causada por una acumulación de líquido rico en proteínas que generalmente se drena a través del sistema linfático del cuerpo), el cual les dificulta el movimiento y debe extraerse una vez que bajen de peso.

Al bajar de peso también es probable que se realicen cirugías para extraer el exceso de piel del cuerpo que queda colgando.

También hay algunos casos en los que puede fallar la vesícula al perder peso y el Doctor debe quitarla.

4. La familia y quien cocina juegan un papel importante

El apoyo de la familia es crucial para la pérdida de peso.

Muchos familiares al cuidado de las personas con obesidad hacían comida rica en grasas y carbohidratos, lo cual no contribuía en su pérdida de peso. Otros seguían comiendo este tipo de comida aunque su familiar estuviera a dieta, negándose a cambiar sus hábitos alimenticios y unos más, "se compadecían" de sus parejas o hijos que "sufrían" con la dieta y les seguían dando comida prohibida por el médico, lo cual representaba un retroceso en el proceso.

5. Dejar el sedentarismo es básico

La inmensa mayoría de los pacientes demostraron que el moverse y hacer ejercicio contribuía enormemente a la pérdida de peso.

Muchos ponían pretextos para no caminar incluso, haciendo todo desde la cama, por el dolor que suponía tan solo levantarse, pero demostraron al final que todos podían hacerlo. Pocos pacientes tuvieron que recurrir a un terapeuta.

6. ¿Qué es la cirugía de bypass gástrico?

El bypass es un tipo de cirugía para bajar de peso que consiste en crear una pequeña bolsa desde el estómago y conectar la bolsa recién creada directamente con el intestino delgado. Después del bypass gástrico, los alimentos ingeridos entrarán en esta pequeña bolsa del estómago y, a continuación, directamente en el intestino delgado, sin pasar por la mayor parte del estómago y la primera sección del intestino delgado.

Esta operación ayuda a bajar de peso y reduce problemas de salud relacionados con el peso como: cardiopatías, reflujo, diabetes, infertilidad, reflujo, etc.

Sin embargo, esta operación se realiza únicamente después de haber intentado bajar de peso con mejores hábitos alimenticios y ejercicio.

7. La cirugía no es 100% efectiva

Al inicio del programa siempre aparece una advertencia de que la cirugía de manga gástrica sólo funciona a largo plazo en el 5% de los casos.

El Dr. Nowzaradan explica que si los pacientes vuelven a los viejos hábitos, la operación de bypass gástrico ya no funciona, pues el estómago vuelve a crecer.

8. No balanceamos los alimentos

La mayoría de los pacientes cuando se les pide que consuman más proteína, consumen solamente huevo, el cual es bueno para la dieta, pero no en enormes cantidades, ni sin variar otros alimentos como el pescado o el pollo.

Otros simplemente descartan las verduras, las cuales son ricas en vitaminas, fibra, minerales y otros nutrientes.

9. Todo es mental

El Dr. Nowzaradan asegura que sólo se debe tener voluntad para bajar de peso y en la mayoría de los casos el tener una meta clara ayuda a cumplir los objetivos.

Muchos de los pacientes se ponen pretextos a sí mismos y a los doctores para no comprometerse con la pérdida de peso, otros tantos 'se hacen las víctimas' y otros más 'se casan' con la idea de que nadie podrá ayudarlos.

Otros se dan 'permisos' de comer lo que quieren en medio de la dieta y al no ver los resultados, se deprimen y vuelven a lo mismo.

Todo este tipo de pacientes son los que tienen más tendencia a fracasar.

Además, el dejar el sedentarismo quedó demostrado que es meramente mental y no tanto físico, al igual que la voluntad de dejar viejos hábitos que hacen daño, pues nunca sucedió que un paciente realmente comprometido no bajara nada de peso.

Algo peligroso también es el sistema de creencias de los pacientes, ya que muchos ven a la comida como un 'premio' o algo que los 'conforta' de una mala situación, por lo que cíclicamente se sienten deprimidos por el sobrepeso, comen para sentirse mejor y vuelven a sentirse mal, así infinitamente.

10. ¿De dónde viene el sobrepeso?

Por lo general, las personas con sobrepeso han sufrido de bullying o perciben en su infancia el no ser aceptados por su familia por su peso.

Otros han sufrido algún trauma que no han externado, por lo que, para 'consolarse' y 'confortarse', tienden a tener trastornos alimenticios o comer de más, sobre todo comida de autocomplacencia: rica en grasas y azúcar.

Unos más saben que tienen una predisposición genética a la obesidad, contando con padres (y hasta hermanos) que ha muerto jóvenes por enfermedades que se derivan de la obesidad como diabetes.

Otros más ven a la comida azucarada como un 'premio' y buscan pretextos para comerla.

¿Dónde ver 'Kilos mortales'?