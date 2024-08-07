Muere actriz de las series ‘Star Strek’ y ‘Beef’: revelan la enfermedad contra la que luchaba

Video “Da miedo”: el último mensaje de Shannen Doherty, de ‘Beverly Hills 90210’, antes de morir

Patti Yasutake, reconocida por sus papeles en series como ‘Star Trek’ y ‘Beef’, murió a los 70 años este lunes 5 de agosto.

El amigo de la estrella y mánager, Kyle Fritz, informó a Deadline el martes 6 que ella falleció pacíficamente rodeada de sus seres queridos después de una larga batalla contra el cáncer.

“Patti no sólo era una clienta, sino un ‘miembro de la familia elegido’. Fue la primera actriz que contraté y de ahí surgió una amistad de más de 30 años. Fue un honor conocerla, trabajar con ella y amarla”, indicó él a People.

¿Quién era Patti Yasutake?

Patti Yasutake nació en Gardena, California, el 6 de septiembre de 1953. Creció ahí y en Inglewood. Se graduó con honores de la Universidad de California, en Los Ángeles, con un título en teatro.

“Realmente no había oportunidades de tener una carrera como actriz asiático-estadounidense; no practicaba artes marciales, no hablaba un segundo idioma. Especialmente en ese entonces, eso era todo lo que te veían”, dijo ella en entrevista para Netflix en abril de 2023.

Patti Yasutake murió a los 70 años tras una larga batalla contra el cáncer. Imagen The Grosby Group y Getty Images

Comenzó su carrera en la década de 1970 en East West Players, el teatro asiático-estadounidense de mayor trayectoria del país y el mayor productor de obras de la misma nacionalidad.

Sus créditos como directora teatral incluyen el desarrollo y puesta en escena de los estrenos mundiales ‘Doughball’ y ‘Father, I must have rice’, de acuerdo con The New York Times.

En 1986, interpretó a una esposa japonesa que intentaba con ahínco americanizarse en ‘Gung Ho’, personaje que repitió en la adaptación televisiva de la ABC.

Tres más tarde, apareció en ‘The Wash’, de Michael Toshiyuki Uno, una película independiente acerca de una pareja japonesa estadounidense de segunda generación.

Sus apariciones en la pantalla chica incluyen proyectos como ‘ER’, ‘The Closer’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘Bones’, ‘NCIS: Los Angeles’ y ‘Cold Case’.

Es más reconocida por su papel como la enfermera ‘Alyssa Ogawa’ en ‘Star Trek: The Next Generation’, que se emitió de 1987 a 1994.

Luego, ella repitió su personaje en las películas ‘Star Trek Generations’ y ‘Star Trek: First Contact’, ganándose el cariño de los seguidores de la saga.