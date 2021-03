Muere papá de la actriz Carmen Madrid, a 3 semanas de recibir vacuna contra covid-19

"Mi padre fue vacunado el 26 de febrero con la Sputnik. Estaba sano. Cinco horas después tuvo fiebre, diarrea, debilidad. De pronto perdió la vista de lo mejor que tenía -dijo-, su ojo. Esperamos y creímos que pasaría", escribió la artista en Facebook el pasado 14 de marzo, "han pasado 17 días y él simplemente se extinguió. Cuando los paramédicos del 911 -unos seres humanos increíbles- ya lo habían convencido de llevarlo al hospital del bicho, me dijo: 'no me dejes solo, mijita'".