Muere Ofelia Fuentes, madre de Edith González

A principios de 2020, la actriz Lorena Velázquez, amiga cercana a la familia, afirmó que Ofelia Fuentes no superaba la depresión por la muerte de su hija, quien falleció el 13 de junio de 2019 a consecuencia del cáncer de ovario que le fue diagnosticado en el año 2016: " Ella no cree que Edith haya muerto, ella lo único que te dice es: 'Bye Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?'. Para ella no ha muerto. Pobrecita", declaró a 'De primera mano' en abril.