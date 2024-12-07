Muertes de famosos

Encuentran sin vida a famosa actriz y cantante en su hogar: horas antes había cancelado concierto

Miho Nakayama, una reconocida celebridad de Japón, fue encontrada sin vida en la bañera de su hogar. Esto se sabe de su muerte.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video José De la Torre, actor que murió a los 37 años, tenía “dura enfermedad”

Miho Nakayama, reconocida actriz y cantante de Japón, fue encontrada muerta en su casa en el barrio de Shibuya, Tokio, el 6 de diciembre.

Famosa por su papel en la película 'Love Letter' y por su exitosa carrera musical en las décadas de los 80 y 90, tenía programado un concierto en Osaka que fue cancelado horas antes debido a problemas de salud.

El cuerpo de la actriz fue hallado en la bañera de su hogar por un conocido, después de que la artista no se presentara a trabajar. Aunque los paramédicos confirmaron su muerte en el lugar, la causa del deceso aún está bajo investigación.

Su agencia de management ha solicitado a los medios de comunicación que respeten la privacidad de la familia durante este difícil momento.

Miho Nakayama.
Miho Nakayama.
Imagen Miho Nakayama/Instagram

¿Quién era Miho Nakayama?

Debutó como actriz en 1985 y rápidamente se convirtió en una figura prominente tanto en la televisión como en la música.

Su actuación en 'Love Letter' le valió varios premios, incluyendo el de Mejor Actriz en los Blue Ribbon Awards.

Además, Nakayama grabó 22 álbumes de estudio y tuvo varios sencillos número uno en Japón.

La artista deja un hijo, quien actualmente está bajo la custodia de su exmarido, el músico Hitonari Tsuji.

@tomimori_takahiro2

#中山美穂

♬ オリジナル楽曲 - とみもり　たかひろ - とみもり　たかひろ
