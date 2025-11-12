Video Muere futbolista Diogo Jota en accidente de auto a dos semanas de su boda: su historia de amor iniciaba

Detalles de los momentos previos a la muerte de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, han sido revelados por las autoridades.

Josue de la Cerda, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, aseguró a The Dallas Morning News que, aproximadamente tres horas antes de su deceso, el atleta estuvo involucrado en una persecución policial.

Puntualizó que, cerca de las 20:33 horas del miércoles 5 de noviembre, agentes intentaron detener al joven de 24 años, quien viajaba en su auto, debido a una infracción de tránsito. Sin embargo, él no se detuvo, así que comenzaron a seguirlo.

Mientras era perseguido, Marshawn chocó contra una camioneta. El conductor de esta no resultó herido, especificó el vocero.

La Policía de Frisco indicó que, luego de que los primeros uniformados perdieran a Kneeland, sus oficiales respondieron a su solicitud de ayuda para localizarlo, alrededor de las 20:39 horas.

Así encontraron a Marshawn Kneeland sin vida

El coche de Marshawn Kneeland fue hallado abandonado cerca de Warren Parkway, en Frisco, más a menos a 10 millas del lugar donde la persecución empezó.

En un audio de 911, obtenido por el diario, la novia del ala defensiva había llamado a las autoridades a las 23:30 horas para informar que él tenía antecedentes de enfermedad mental y había dicho que “iba a acabar con todo”.

Presuntamente, la NFL también contactó a la policía para informarles que la estrella deportiva había enviado un texto a su familia despidiéndose.

Según la grabación, elementos de la justicia encontraron el cuerpo de Marshawn en un baño portátil cerca de la 1:30 a.m., varias horas después de que comenzara todo.

Previamente, en un comunicado, la Policía de Frisco comunicó que Kneeland “fue hallado muerto por una aparente herida de bala autoinfligida”.

No obstante, manifestaron que la causa y forma del fallecimiento aún deberían ser determinadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Collin.

Familia de Marshawn Kneeland se pronuncia

Luego de que surgieran especulaciones por la muerte de Marshawn Kneeland, su tío, Preston Kneeland, rompió el silencio.

“Se han difundido tonterías en las redes sociales sobre las drogas, pero les puedo asegurar que Marshawn odiaba las drogas, las odiaba absolutamente”, aseveró, expone Daily Mail.