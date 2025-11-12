Muertes de famosos

Muerte de Marshawn Kneeland: revelan los angustiantes últimos momentos de vida del jugador de los Dallas Cowboys

Un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas compartió pormenores de lo que ocurrió con el atleta horas antes de que falleciera.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere futbolista Diogo Jota en accidente de auto a dos semanas de su boda: su historia de amor iniciaba

Detalles de los momentos previos a la muerte de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, han sido revelados por las autoridades.

Josue de la Cerda, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, aseguró a The Dallas Morning News que, aproximadamente tres horas antes de su deceso, el atleta estuvo involucrado en una persecución policial.

PUBLICIDAD

Puntualizó que, cerca de las 20:33 horas del miércoles 5 de noviembre, agentes intentaron detener al joven de 24 años, quien viajaba en su auto, debido a una infracción de tránsito. Sin embargo, él no se detuvo, así que comenzaron a seguirlo.

Mientras era perseguido, Marshawn chocó contra una camioneta. El conductor de esta no resultó herido, especificó el vocero.

Más sobre Muertes de famosos

Muere famoso 'influencer' de comida en trágico accidente durante viaje familiar: deja hija de 6 años
2 mins

Muere famoso 'influencer' de comida en trágico accidente durante viaje familiar: deja hija de 6 años

Univision Famosos
Muere reina de belleza mexicana en trágico accidente: tenía solo una semana con la corona
1:00

Muere reina de belleza mexicana en trágico accidente: tenía solo una semana con la corona

Univision Famosos
Muere Maricarmen Vela, actriz de El Chavo del 8 y Lazos de Amor
2 mins

Muere Maricarmen Vela, actriz de El Chavo del 8 y Lazos de Amor

Univision Famosos
Surge audio de presuntos maltratos a Silvia Pinal semanas antes de morir
1:03

Surge audio de presuntos maltratos a Silvia Pinal semanas antes de morir

Univision Famosos
Marshawn Kneeland causa de muerte: revelan de qué falleció el jugador de los Dallas Cowboys
2 mins

Marshawn Kneeland causa de muerte: revelan de qué falleció el jugador de los Dallas Cowboys

Univision Famosos
Muere Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, de forma “trágica”: tenía 24 años
2 mins

Muere Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, de forma “trágica”: tenía 24 años

Univision Famosos
Maribel Guardia reacciona tras incendio en casa de su hijo: lanza acusación contra exnuera
1:00

Maribel Guardia reacciona tras incendio en casa de su hijo: lanza acusación contra exnuera

Univision Famosos
Muere exparticipante de Big Brother tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel
1 mins

Muere exparticipante de Big Brother tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel

Univision Famosos
¿Recuerdas a Evelio con V chica? Así fue su misteriosa muerte hace 17 años
1:43

¿Recuerdas a Evelio con V chica? Así fue su misteriosa muerte hace 17 años

Univision Famosos
Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México
1 mins

Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México

Univision Famosos

La Policía de Frisco indicó que, luego de que los primeros uniformados perdieran a Kneeland, sus oficiales respondieron a su solicitud de ayuda para localizarlo, alrededor de las 20:39 horas.

Así encontraron a Marshawn Kneeland sin vida

El coche de Marshawn Kneeland fue hallado abandonado cerca de Warren Parkway, en Frisco, más a menos a 10 millas del lugar donde la persecución empezó.

En un audio de 911, obtenido por el diario, la novia del ala defensiva había llamado a las autoridades a las 23:30 horas para informar que él tenía antecedentes de enfermedad mental y había dicho que “iba a acabar con todo”.

Presuntamente, la NFL también contactó a la policía para informarles que la estrella deportiva había enviado un texto a su familia despidiéndose.

Según la grabación, elementos de la justicia encontraron el cuerpo de Marshawn en un baño portátil cerca de la 1:30 a.m., varias horas después de que comenzara todo.

Previamente, en un comunicado, la Policía de Frisco comunicó que Kneeland “fue hallado muerto por una aparente herida de bala autoinfligida”.

No obstante, manifestaron que la causa y forma del fallecimiento aún deberían ser determinadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Collin.

PUBLICIDAD

Familia de Marshawn Kneeland se pronuncia

Luego de que surgieran especulaciones por la muerte de Marshawn Kneeland, su tío, Preston Kneeland, rompió el silencio.

“Se han difundido tonterías en las redes sociales sobre las drogas, pero les puedo asegurar que Marshawn odiaba las drogas, las odiaba absolutamente”, aseveró, expone Daily Mail.

“Nunca fumó, nunca probó el alcohol y le disgustaban los medicamentos recetados. Siempre intentaba encontrar una forma natural de tratar las cosas”, agregó.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridadesLatin GRAMMYFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX