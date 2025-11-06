Muertes de famosos

Muere Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, de forma “trágica”: tenía 24 años

El atleta de 24 años perdió la vida la noche de este 5 de noviembre, de acuerdo con su representante. Por ahora se desconoce qué le sucedió.

Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, ha muerto a los 24 años, anunció su equipo por medio de un comunicado.

Este jueves 6 de noviembre, la cuadrilla de fútbol americano de la NFL brindó una declaración oficial al respecto.

“Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana”, indicaron.

“Marshawn fue un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia, Catalina, y con su familia”, agregaron.

Por su parte, el agente del ala defensiva, Jonathan Perzley, calificó el deceso como “una pérdida tremenda”.
La NFL aseveró que ya se pusieron en contacto con los Dallas Cowboys y les ofrecieron “apoyo y recursos de asesoramiento”.

¿Qué se sabe de la muerte de Marshawn Kneeland?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer cuál fue la causa de la muerte de Marshawn Kneeland, pero su mánager puntualizó que pereció “anoche”.

En medio de la incertidumbre, el reportero de Forth Worth Star-Telegram, Nick Harris, indicó en X que “según un portavoz del Departamento de Policía de Plano, los agentes respondieron a una ‘denuncia de bienestar’ en la residencia” del atleta “a las 11:40 p.m. del miércoles por la noche”.

El periodista agregó que, de acuerdo con el vocero, los elementos de justicia no pudieron contactar con nadie en la casa tras llegar.

¿Quién era Marshawn Kneeland?

Marshawn Kneeland fue seleccionado por los Dallas Cowboys en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2024, procedente Western Michigan.

En 18 partidos jugados, cuatro como titular, él registró 26 tacleadas, cuatro golpes al mariscal de campo y una captura.

En la derrota del lunes por la noche ante los Cardinals, Kneeland recuperó un despeje bloqueado en la zona de anotación, lo que permitió a su equipo volver al partido en el segundo cuarto. Fue su primer touchdown como profesional.

En meses pasados, él sufrió el fallecimiento de su mamá, Wendy, mientras se preparaba para el Draft de la NFL.

