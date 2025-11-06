Video Muere futbolista Diogo Jota en accidente de auto a dos semanas de su boda: su historia de amor iniciaba

La muerte de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, tomó por sorpresa al mundo deportivo la mañana de este 6 de noviembre.

La noticia fue dada a conocer por su propio equipo mediante una declaración en la que únicamente aseguraron que él falleció “trágicamente”.

Su representante, Jonathan Perzley, puntualizó hace un par de horas en Instagram que el atleta perdió la vida “anoche”, pero igualmente no ahondó al respecto.

¿De qué murió Marshawn Kneeland?

Tras la incertidumbre sobre lo sucedido, el Departamento de Policía de Frisco, en Texas, emitió un comunicado en el que explicó los hechos.

“Un hombre fue hallado muerto por una aparente herida de bala autoinfligida tras una persecución en vehículo de una agencia externa que dio lugar a una búsqueda en la que participaron varias agencias en Frisco”, explicaron.

La dependencia detalló que este 5 de noviembre, aproximadamente a las 10:39 p.m. (hora local), respondieron “para ayudar al Departamento de Seguridad Pública de Texas a localizar un automóvil”.

Expusieron que el coche “había evadido a los agentes durante una persecución y había entrado en la ciudad de Frisco”.

Tras perder de vista el auto, los elementos “lo localizaron minutos después, accidentado en la autopista Dallas Parkway en dirección sur, cerca de Warren Parkway”.

“Los informes iniciales indicaban que un sujeto masculino, posteriormente identificado como Marshawn Kneeland, de 24 años, de Plano, Texas, huyó del lugar a pie”, expusieron.

Entonces, los uniformados establecieron un perímetro e iniciaron la búsqueda del ala defensiva, incluso usando drones.

Mientras trabajaban para encontrarlo, “recibieron información de que Kneeland había expresado ideas suicidas”, señalaron.

“Él fue localizado más tarde, a la 1:31 a.m., muerto con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida”, recalcaron en el escrito.

La causa y forma del deceso aún deberán ser determinadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Collin, aclararon.

El último ‘post’ de Instagram de Marshawn Kneeland

Fue el pasado 9 de octubre cuando Marshawn Kneeland hizo la que se convertiría en su última publicación en Instagram.

Él colgó una serie de fotografías, entre ellas varias en las que se le puede ver en el campo de juego. No obstante, también incluyó una imagen de ‘Mob’, personaje del manga ‘Mob Psycho 100’.

“Sabía que era un bebé de la trinchera, por la forma en que tenía su mentalidad de Mob Psycho”, escribió para acompañar el ‘post’.