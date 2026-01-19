Muertes de famosos

Muere mamá de Cecilia Bolocco: la ex Miss Universo la despide con emotivo mensaje

La ex Miss Universo chilena le dedicó unas sensibles palabras a su madre, la señora Rose Marie Fonck. De acuerdo con reportes, ella luchó en vida contra una enfermedad.

Dayana Alvino
Cecilia Bolocco dio a conocer el sensible fallecimiento de su mamá, la señora Rose Marie Fonck, este domingo 18 de enero.

La ex Miss Universo dio a conocer la noticia por medio de un sensible ‘post’ en Instagram en el que le dedicó a su madre un mensaje.

“Mi adorada mamá, no tengo palabras para despedirte. ¡Sólo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza!”, escribió.

“Dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil. ¡Tu ejemplo y amor vivirá por siempre en mi corazón!”, agregó.

La chilena concluyó su misiva con una petición: “¡Por favor, desde ahí sigue enseñándome el camino! Te amo, mamá”.

Cecilia Bolocco dedicó unas palabras a su mamá tras su muerte.
Imagen Cecilia Bolocco/Instagram

¿Mamá de Cecilia Bolocco estaba enferma?

En noviembre de 2025, Diana, hermana de Cecilia Bolocco, explicó que su madre “está luchando contra un cáncer hace muchos años”, según AR 13.

Rose Marie Fonck, de 90 años, enfrentó el cáncer de mamá en tres ocasiones, siendo la última en 2022, de acuerdo con el medio.

“Mi madre tuvo cáncer de mama a los 72 años, al igual que su única hermana y su hija mayor, que es mi prima, que también murió por eso”, contó la presentadora.

Por su parte, BioBioChile reportó, el 15 de enero, que Cecilia y su esposo, Pepo Daire, fueron captados “en el sector de urgencias de una clínica”, en Santiago de Chile.

El diario puntualizó que su presencia en el hospital se debería a la condición de su madre, quien “estaría enfrentando un complejo estado de salud”.

Hasta el momento, la familia no ha confirmado ni desmentido si Fonck se encontraba internada. Tampoco han revelado la causa de su deceso.

Sin embargo, en las fotografías que Cecilia y Diana publicaron en redes sociales presuntamente se aprecia a su progenitora acostada en la cama de un hospital.

Diana y Cecilia Bolocco compartieron estas fotografías para anunciar la muerte de su mamá.
Imagen Cecilia Bolocco y Diana Bolocco/Instagram

Cecilia Bolocco habló así de su mamá antes de su muerte

Hace dos meses, Cecilia Bolocco se sinceró al respecto de su sentir ante la delicada situación que atravesaba su madre.

“Ha sido difícil verla tan frágil, pero son los ciclos de la vida”, dijo a Página 7. “Es fuerte a tu mamá delicada, frágil, pero tan bella como siempre, con un alma de acero conmovedora”.

Ella puntualizó que su papá, Enzo Bolocco, se encontraba “afligido” pues estaba “preocupado” por su esposa.

