Actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ sufre lesiones en el rostro por tratamiento: “Estaba muy asustada”

Cecilia Bolocco, recordada por su participación en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, preocupó a sus admiradores al mostrar el daño resultante de un procedimiento estético.

La ex Miss Universo, de 59 años, publicó apareció frente a la cámara en un video que publicó en Instagram la tarde de este 7 de noviembre.

Así lucen las lesiones que tiene Cecilia Bolocco

En el clip, Cecilia Bolocco lució con evidentes laceraciones a la altura de los pómulos del rostro, así como debajo del cuello.

Cecilia Bolocco muestra las lesiones que sufre tras tratamiento. Imagen Cecilia Bolocco/Instagram

Visiblemente preocupada, la también presentadora de televisión explicó brevemente que sus heridas son producto de un proceso de belleza al que se sometió.

“Tuve que ir a hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía, sobre todo con esta”, indicó mientras mostraba su clavícula.

“Me han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones y me tengo que cuidar, no me puedo maquillar”, detalló.

La artista reveló que muy probablemente, debido a su estado actual, no podrá presentarse en el Teletón de Chile, que se realizará este viernes 8 y sábado 9.

Así quedó la piel de Cecilia Bolocco. Imagen Cecilia Bolocco/Instagram

Hasta el momento, ella no ha aclarado qué tan grave es la condición de su piel ni tampoco en qué tiempo estaría 100 % curada.

Polémica de Cecilia Bolocco con Don Francisco

La ausencia de Cecilia Bolocco del importante evento se da a días de que surgiera entre ella y Don Francisco una inesperada controversia.

“Es que Teletón ya tiene 14 centros y sigue construyendo más en todo el país, mientras existen centros oncológicos en pocas regiones de Chile”, reflexionó a El Mercurio.

Ante las palabras de la conductora, el extitular de ‘Sábado Gigante’, fundador de la causa, respondió en entrevista con Publimetro.