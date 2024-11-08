Actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ sufre lesiones en el rostro por tratamiento: “Estaba muy asustada”
La exreina de belleza Cecilia Bolocco enseñó cómo quedó su cara luego del procedimiento estético al que se sometió. Ella explicó el motivo por el que acudió con un especialista en primer lugar.
Cecilia Bolocco, recordada por su participación en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, preocupó a sus admiradores al mostrar el daño resultante de un procedimiento estético.
La ex Miss Universo, de 59 años, publicó apareció frente a la cámara en un video que publicó en Instagram la tarde de este 7 de noviembre.
Así lucen las lesiones que tiene Cecilia Bolocco
En el clip, Cecilia Bolocco lució con evidentes laceraciones a la altura de los pómulos del rostro, así como debajo del cuello.
Visiblemente preocupada, la también presentadora de televisión explicó brevemente que sus heridas son producto de un proceso de belleza al que se sometió.
“Tuve que ir a hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía, sobre todo con esta”, indicó mientras mostraba su clavícula.
“Me han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones y me tengo que cuidar, no me puedo maquillar”, detalló.
La artista reveló que muy probablemente, debido a su estado actual, no podrá presentarse en el Teletón de Chile, que se realizará este viernes 8 y sábado 9.
Hasta el momento, ella no ha aclarado qué tan grave es la condición de su piel ni tampoco en qué tiempo estaría 100 % curada.
Polémica de Cecilia Bolocco con Don Francisco
La ausencia de Cecilia Bolocco del importante evento se da a días de que surgiera entre ella y Don Francisco una inesperada controversia.
“Es que Teletón ya tiene 14 centros y sigue construyendo más en todo el país, mientras existen centros oncológicos en pocas regiones de Chile”, reflexionó a El Mercurio.
Ante las palabras de la conductora, el extitular de ‘Sábado Gigante’, fundador de la causa, respondió en entrevista con Publimetro.
“Está bien. Que los hagan, que los construyan. Nosotros hemos cumplido con todo lo prometido y hemos atendido muy bien a la gente”, dijo.