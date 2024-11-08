Famosos

Actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ sufre lesiones en el rostro por tratamiento: “Estaba muy asustada”

La exreina de belleza Cecilia Bolocco enseñó cómo quedó su cara luego del procedimiento estético al que se sometió. Ella explicó el motivo por el que acudió con un especialista en primer lugar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Cecilia Bolocco de 'Betty la fea' vivió el peor momento: "le quedaban dos años a su hijo"

Cecilia Bolocco, recordada por su participación en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, preocupó a sus admiradores al mostrar el daño resultante de un procedimiento estético.

La ex Miss Universo, de 59 años, publicó apareció frente a la cámara en un video que publicó en Instagram la tarde de este 7 de noviembre.

PUBLICIDAD

Así lucen las lesiones que tiene Cecilia Bolocco

En el clip, Cecilia Bolocco lució con evidentes laceraciones a la altura de los pómulos del rostro, así como debajo del cuello.

Cecilia Bolocco muestra las lesiones que sufre tras tratamiento.
Cecilia Bolocco muestra las lesiones que sufre tras tratamiento.
Imagen Cecilia Bolocco/Instagram

Más sobre Famosos

Hijo de Julio César Chávez reaparece tras recuperar la libertad y ser deportado: esto hace ahora
1:00

Hijo de Julio César Chávez reaparece tras recuperar la libertad y ser deportado: esto hace ahora

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición
2 mins

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición

Univision Famosos
Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”
2 mins

Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”

Univision Famosos
Martha Higareda, de ‘Amar te duele’, hace sorpresivo anuncio sobre su embarazo: “Nos pusimos a llorar”
2 mins

Martha Higareda, de ‘Amar te duele’, hace sorpresivo anuncio sobre su embarazo: “Nos pusimos a llorar”

Univision Famosos
Imitador confundido con hijo de ‘Luismi’ acusa que él lo quiere “silenciar” tras video viral 
1:00

Imitador confundido con hijo de ‘Luismi’ acusa que él lo quiere “silenciar” tras video viral 

Univision Famosos
Grettell Valdez disfruta de su último viaje con su hijo: él está a punto de partir de su lado
2 mins

Grettell Valdez disfruta de su último viaje con su hijo: él está a punto de partir de su lado

Univision Famosos
Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó
0:59

Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó

Univision Famosos
Hermana y madrastra de Julio César Chávez Jr. reaccionan tras su liberación y esto dicen
0:59

Hermana y madrastra de Julio César Chávez Jr. reaccionan tras su liberación y esto dicen

Univision Famosos
Tragedia en ‘Emily in Paris’: se revela de qué habría muerto querido integrante durante filmación 
0:55

Tragedia en ‘Emily in Paris’: se revela de qué habría muerto querido integrante durante filmación 

Univision Famosos

Visiblemente preocupada, la también presentadora de televisión explicó brevemente que sus heridas son producto de un proceso de belleza al que se sometió.

“Tuve que ir a hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía, sobre todo con esta”, indicó mientras mostraba su clavícula.

“Me han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones y me tengo que cuidar, no me puedo maquillar”, detalló.

La artista reveló que muy probablemente, debido a su estado actual, no podrá presentarse en el Teletón de Chile, que se realizará este viernes 8 y sábado 9.

Así quedó la piel de Cecilia Bolocco.
Así quedó la piel de Cecilia Bolocco.
Imagen Cecilia Bolocco/Instagram

Hasta el momento, ella no ha aclarado qué tan grave es la condición de su piel ni tampoco en qué tiempo estaría 100 % curada.

Polémica de Cecilia Bolocco con Don Francisco

La ausencia de Cecilia Bolocco del importante evento se da a días de que surgiera entre ella y Don Francisco una inesperada controversia.

“Es que Teletón ya tiene 14 centros y sigue construyendo más en todo el país, mientras existen centros oncológicos en pocas regiones de Chile”, reflexionó a El Mercurio.

Ante las palabras de la conductora, el extitular de ‘Sábado Gigante’, fundador de la causa, respondió en entrevista con Publimetro.

“Está bien. Que los hagan, que los construyan. Nosotros hemos cumplido con todo lo prometido y hemos atendido muy bien a la gente”, dijo.

Relacionados:
FamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD