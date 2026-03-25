Muertes de famosos

Hija de actor de ‘Avenida Brasil’ se quiebra al hablar de él tras su muerte: “Fue un padre maravilloso”

Isabella Faro de Oliveira compartió emotivas palabras sobre él durante su funeral. Ella aseguró que deja su legado para su nieta, de sólo 4 años.

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Por:Dayana Alvino
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Video Hallan sin vida a famosa actriz dentro de un autobús: imágenes desde el sitio

La muerte del reconocido actor brasileño Juca de Oliveira, quien participó en éxitos como ‘Avenida Brasil’ y ‘El Clon’, ha significado un duro golpe para el ámbito del entretenimiento.

El intérprete perdió la vida la madrugada del sábado 21 de marzo tras previamente haber sido internado en el Hospital Sírio-Libanês, en São Paulo.

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En un comunicado de su equipo de trabajo se detalló que el también productor, de 91 años, fue hospitalizado “debido a una neumonía asociada a una afección cardiológica” y que “en los últimos días, su estado de salud se consideraba delicado”.

Hija de Juca de Oliveira se conmueve al hablar de él

Fue en el velorio de Juca de Oliveira que su única hija, Isabella Faro de Oliveira, se pronunció ante medios brasileños.

“Juca fue un padre maravilloso. Soy hija única y trabajo en el teatro. Siempre hemos vivido el teatro; no tengo palabras para agradecerle a mi padre, estábamos muy unidos”, dijo, de acuerdo con un clip difundido por Folha de S.Paulo.

Ella, al borde de las lágrimas, compartió que su pequeña, nieta del intérprete, posiblemente incursionará en la actuación, como él.

“Tengo una hija de 4 años que lo adoraba y creo que ese es el mayor legado que él ha dejado. A ella le encanta el teatro, probablemente seguirá sus pasos y yo estaré muy orgullosa”, expresó.

Isabella destacó que el trabajo de Juca deja “una historia indiscutible” en el teatro brasileño: “Él era un autor, un apasionado del teatro, de la cultura, de los temas sociales, de la política”.

“Y era una persona que amaba vivir y creo que vivió muy bien. Estoy muy feliz de poder estar aquí hoy con sus amigos”, confesó.

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