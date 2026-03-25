Muertes de famosos Muere estrella de ‘Avenida Brasil’ y ‘El Clon’: perdió la vida a días de celebrar su cumpleaños El artista Juca de Oliveira falleció la madrugada del 21 de marzo, según confirmaron en un comunicado. Él había estado hospitalizado.



Video Hallan sin vida a famosa actriz dentro de un autobús: imágenes desde el sitio

El reconocido actor brasileño Juca de Oliveira, quien participó en exitosas telenovelas como ‘Avenida Brasil’ y ‘El Clon’, ha muerto. Tenía 91 años.

La noticia fue confirmada por el Sindicato de Artistas y Técnicos de Espectáculos de Entretenimiento del Estado de São Paulo con un mensaje en Instagram.

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“Hoy nos despedimos de Juca de Oliveira”, escribieron. “Un artista que se consolidó gracias a su notable trayectoria artística en el teatro, el cine y la teledramaturgia brasileña”.

Confirmaron la muerte de Juca de Oliveira. Imagen Sindicato de Artistas y Técnicos de Espectáculos de Entretenimiento del Estado de São Paulo/Instagram

¿Qué le pasó a Juca de Oliveira?

Juca de Oliveira falleció la madrugada del sábado 21 de marzo a días de haber sido ingresado en una clínica.

El medio afirma que él había estado hospitalizado desde el 13 de marzo en la Unidad de Terapia Intensivo (UTI) cardíaca del Hospital Sírio-Libanês, en São Paulo.

La oficina de prensa del también director emitió un comunicado en el que puntualizó que él fue internado “debido a una neumonía asociada a una afección cardiológica”,

“En los últimos días, su estado de salud se consideraba delicado”, detallaron. “La familia agradece las muestras de cariño y solidaridad”.

De acuerdo con Globo, Juca cumplió años el 16 de marzo mientras se encontraba hospitalizado. Sólo pasaron cinco días desde su festejo antes de su deceso.

Despiden a Juca de Oliveira

Fue el domingo 22 de marzo cuando los seres queridos de Juca de Oliveira le dieron el último adiós en su funeral.

Parientes y amigos se reunieron en el cementerio de Araçá, donde un sacerdote compartió unas palabras para despedirlo.

La tumba del querido dramaturgo, quien fue velado la tarde previa en la funeraria de Bela Vista, la llenaron de arreglos florales.

A Juca le sobrevive su hija Isabela, fruto de su relación con María Luisa Escorel.

Nacido el São Roque, él cobró impulso en los escenarios del Teatro Brasileiro de Comedia en la década de 1960 y alcanzó la proyección nacional al encarnar al protagonista del melodrama ‘Nino, o Italianinho’.