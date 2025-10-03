Hallan sin vida a presentadora de televisión: tenía 21 años

Video Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

La presentadora hondureña Jennifer Nicole Rivas fue hallada sin vida en su domicilio de Tegucigalpa, el miércoles 1 de octubre.

La noticia fue confirmada por el medio local HCH Televisión Digital, donde se reveló que la joven, de 21 años, padecía epilepsia.

El deceso de la famosa ‘TikToker’ también fue reportado en la cuenta del podcast ‘El Showsero TV’, donde describieron a Jennifer como “una persona llena de energía y entusiasmo que dejó una huella en cada momento compartido”.

“Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos en este momento difícil”, puntualizaron.

¿De qué murió la presentadora hondureña?

De acuerdo con los reportes de HCH Televisión Digital, la presentadora padecía epilepsia desde hace tiempo, por lo que recibía tratamiento para su afección.

Esta información fue corroborada por sus familiares. Según reportes de The Mirror, las autoridades dieron a conocer que la causa de muerte de Jennifer Nicole Rivas fue “por causas naturales”.

Jennifer Nicole Rivas falleció a los 21 años. Imagen Jennifer Nicole Rivas / Instagram

¿Quién fue Jennifer Nicole Rivas?

La hondureña Jennifer Nicole Rivas había trabajado como presentadora en la estación de televisión CHTV. Sin embargo, también era una querida y reconocida ‘influencer’.

En su cuenta de ‘TikTok’ registra poco más de 100 mil seguidores, mientras que en Instagram, 16 mil.

Su última publicación

Un día antes de su fallecimiento, Jennifer compartió una fotografía en la que señaló que se dejó ver con una pala y lista para su partido de pickleball.

“Preparándonos”, escribió el 30 de septiembre.