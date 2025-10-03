Muertes de 'influencers'

Hallan sin vida a presentadora de televisión: tenía 21 años

La hondureña Jennifer Nicole Rivas fue hallada sin vida en su domicilio. La joven, de 21 años, padecía un trastorno cerebral que la llevó a la muerte.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

La presentadora hondureña Jennifer Nicole Rivas fue hallada sin vida en su domicilio de Tegucigalpa, el miércoles 1 de octubre.

La noticia fue confirmada por el medio local HCH Televisión Digital, donde se reveló que la joven, de 21 años, padecía epilepsia.

PUBLICIDAD

El deceso de la famosa ‘TikToker’ también fue reportado en la cuenta del podcast ‘El Showsero TV’, donde describieron a Jennifer como “una persona llena de energía y entusiasmo que dejó una huella en cada momento compartido”.

“Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos en este momento difícil”, puntualizaron.

Más sobre Muertes de 'influencers'

Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29
1:00

Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29

Univision Famosos
Muere repentinamente famosa 'influencer' a los 28 años: deja huérfanas a sus dos hijas
2 mins

Muere repentinamente famosa 'influencer' a los 28 años: deja huérfanas a sus dos hijas

Univision Famosos
Muere famoso ‘influencer’ tras estrellar su helicóptero durante un ‘live’: impactantes imágenes
1:02

Muere famoso ‘influencer’ tras estrellar su helicóptero durante un ‘live’: impactantes imágenes

Univision Famosos
Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar
0:57

Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar
2 mins

Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso
2 mins

Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen
1:00

Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen

Univision Famosos
Ángela Aguilar reacciona a la dura muerte de su estilista, ‘Micky Hair’: “Siempre te vamos a extrañar”
3 mins

Ángela Aguilar reacciona a la dura muerte de su estilista, ‘Micky Hair’: “Siempre te vamos a extrañar”

Univision Famosos
‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar al que le arrebataron la vida, había recibido amenazas
2 mins

‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar al que le arrebataron la vida, había recibido amenazas

Univision Famosos
Mánager del fallecido B-King deja México por “miedo”: tenía una cita con el cantante y “nunca llegó”
1:00

Mánager del fallecido B-King deja México por “miedo”: tenía una cita con el cantante y “nunca llegó”

Univision Famosos

¿De qué murió la presentadora hondureña?

De acuerdo con los reportes de HCH Televisión Digital, la presentadora padecía epilepsia desde hace tiempo, por lo que recibía tratamiento para su afección.

Esta información fue corroborada por sus familiares. Según reportes de The Mirror, las autoridades dieron a conocer que la causa de muerte de Jennifer Nicole Rivas fue “por causas naturales”.

Jennifer Nicole Rivas falleció a los 21 años.
Jennifer Nicole Rivas falleció a los 21 años.
Imagen Jennifer Nicole Rivas / Instagram

¿Quién fue Jennifer Nicole Rivas?

La hondureña Jennifer Nicole Rivas había trabajado como presentadora en la estación de televisión CHTV. Sin embargo, también era una querida y reconocida ‘influencer’.

En su cuenta de ‘TikTok’ registra poco más de 100 mil seguidores, mientras que en Instagram, 16 mil.

Su última publicación

Un día antes de su fallecimiento, Jennifer compartió una fotografía en la que señaló que se dejó ver con una pala y lista para su partido de pickleball.

“Preparándonos”, escribió el 30 de septiembre.

Dos días antes de su fallecimiento, la 'influencer' compartió esta fotografía.
Dos días antes de su fallecimiento, la 'influencer' compartió esta fotografía.
Imagen Jennifer Nicole Rivas / Instagram
Relacionados:
Muertes de 'influencers'Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD