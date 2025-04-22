Muere famosa ‘influencer’ a los 28 años tras recibir grave diagnóstico y estar hospitalizada

La famosa ‘influencer’ de viajes Vanessa Konopka murió a los 28 años tras estar hospitalizada luego de recibir un complicado diagnóstico de salud.

Este 21 de abril, People dio a conocer que a la creadora de contenido alemana le fue detectado meses atrás daño hepático grave y neumonía.

PUBLICIDAD

La noticia fue confirmada por su novio, Fernando, quien detalló que el deceso ocurrió el pasado 7 de marzo en Filipinas, donde residían.

“Siempre le encantó conectar con todos ustedes”, escribió en Facebook, dirigiéndose a la comunidad que admiraba a su pareja.

Él además le dedicó un mensaje a Vanessa: “Si tal vez estás leyendo esto en alguna parte, muchas gracias por enseñarme a quererme a mí mismo sin importar lo que piensen los demás”.

“Te amaré por siempre y puede que nos volvamos a ver”, concluyó sobre la mujer que, aseguró, lo impulsó a seguir sus sueños.

Vanessa Konopka perdió la vida a los 28 años tras luchar contra el daño hepático grave y la neumonía. Imagen Fernando and Vanessa/Facebook

La lucha de Vanessa Konopka

En diciembre de 2024, Fernando creó una página en GoFundMe para recaudar donaciones pues quería rentar una ambulancia aérea que llevara a Vanessa Konopka a su país natal y que recibiera tratamiento.

Él explicó que ella se encontraba en un centro médico en la isla Boracay y que sus dolencias la dejaban “extremadamente débil, incapaz de comer adecuadamente, caminar o incluso hablar con facilidad”.

Para finales de enero, ella compartió en sus redes sociales su experiencia como paciente: “Triste, dándole vueltas, con dolor”.

Antes de ser atendida, Vanessa había estado lidiando con la enfermedad por un tiempo, así que manifestó en las plataformas digitales:

“Esta vez me di cuenta de lo importante que es la salud y de lo afortunados que podemos ser todos de estar vivos y sanos”.

El 20 de febrero, Fernando aseveró que ella estaba “fuera de peligro”, que se había reunido con su mamá y sólo esperaba a unos días más, hasta estar “lo bastante fuerte”, para volver a Alemania.

PUBLICIDAD

Al momento, él no ha revelado si ya realizaron las honras fúnebres de Konopka ni tampoco ha dicho dónde habrían decidido sepultarla.